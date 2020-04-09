【新冠肺炎】中國擬派包機接回旅西班牙留學生　機票及隔離費自理

因應西班牙疫情發展，中國駐西班牙大使館發布消息稱，擬為部分旅西中國留學生開通臨時商業航班，機票和回國隔離費用自理。

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在海外擴散，西班牙超越意大利成為目前歐洲地區確診病例最多的國家，累計有148,220宗。

4月6日，西班牙巴塞羅那一間醫院的醫務人員利用酒店房間收治新冠肺炎輕症患者。（新華社）

駐西班牙使館表示，將根據全西中國留學生報備信息，公開、公平、公正地按照國內要求和標準梳理留學生乘客名單，並列出下列條件和要求：

（一）確為旅西中國留學生身份，持有西班牙學生居留或學生簽證。

（二）在駐西使領館報備的信息真實可靠，確有困難且急需回國。

（三）自願承擔回國過程中的各種可能風險，並自覺接受乘機過程及抵達目的地後的各項檢疫安排。

（四）搭乘臨時商業航班機票和回國隔離費用自理。

（五）已購票旅客在登機前需提前通過防疫健康碼國際版小程序，逐日填報個人資料、健康狀況、近期出行情況等信息。

（六）未成年留學生的西班牙監護人和其他人員不能陪同乘機。