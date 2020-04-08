美國7名參議員致函聯合國　反對中國加入人權理事會諮詢小組

美國共和黨包括克魯茲（Ted Cruz）、魯比奧（Macro Rubio）在內的7名參議員4月6日聯名致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），表達反對中國獲任命加入聯合國人權理事會（UNHRC）諮詢小組。

圖為3月20日美國俄克拉何馬州參議員英霍夫在華盛頓國會山莊回應傳媒提問。（Reuters）

聯名致函的7名參議員包括來自德克薩斯州（Texas）的科寧（John Cornyn）和克魯茲、佛羅里達州（Florida）的魯比奧、俄克拉何馬州（Oklahoma）的英霍夫（James Inhofe）、田納西州（Tennessee）的布萊克本（Marsha Blackburn）、北達科他州（North Dakota）的克拉默（Kevin Cramer）和亞利桑那州（Arizona）的麥克薩利（Martha McSally）。

他們在信函中寫道「新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）一開始在中國武漢爆發疫情時，中國政府決定對國際社會欺瞞疫情的危險。這麼做違反任何人權上的可信度，應該取消他們擔任人權理事會諮詢小組成員的資格。」

7名參議員又稱「中國共產黨恐嚇第一線醫療人員、審查網路論壇，並威脅對任何勇於說出實情的民眾加以嚴懲，對人權做出最嚴重的侵犯，放任一種新的危險病毒在不知情的全球人口中肆意擴散。」除了新冠肺炎疫情外，參議員亦在信中指，有逾100萬維吾爾族族人被迫進入「再教育營」。他們呼籲所有成員國以最強烈方式譴責中國共產黨犯下的侵犯人權行為。

在這次疫情期間，中美角力加劇，美國政府與政界人士多次指摘中國隱瞞疫情，中方則屢次反駁美方是攻擊抹黑中國，顛倒黑白。

中國獲任命在4月1日加入聯合國人權理事會小組，將可參與遴選聯合國人權調查專員。