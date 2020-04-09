【新冠肺炎】無症狀感染者存風險　國務院要求發現後2小時內上報

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，內地本土確診病例大幅減少，無症狀感染者近日成為外界關注焦點。 國務院聯防聯控機制近日發布《新冠病毒無症狀感染者管理規範》，指要各地要主動檢測，加強對無症狀感染者的監測和發現；並要求各級各類醫療機構，如發現無症狀感染者，應於2小時內在網絡通報。

內地本土確診病例大幅減少後，無症狀感染者近日成為外界關注焦點。圖為河南市民戴口罩乘坐地鐵。（中新社）

無症狀感染者存在傳播風險

《規範》指出，新冠病毒無症狀感染者是指無相關臨床表現，如發熱、咳嗽、咽痛等可自我感知或可臨床識別的症狀與體徵，但呼吸道等標本新冠病毒病原學檢測呈陽性者。無症狀感染者有兩種情形，一是經14天的隔離醫學觀察，均無任何可自我感知或可臨床識別的症狀與體徵；二是處於潛伏期的「無症狀感染」狀態。

《規範》還明確，無症狀感染者具有傳染力，存在著傳播風險。在加強對無症狀感染者的監測方面，《規範》列出5方面：一是對新冠肺炎病例的密切接觸者醫學觀察期間的主動檢測；二是在聚集性疫情調查中的主動檢測；三是在新冠肺炎病例的傳染源追蹤過程中對暴露人群的主動檢測；四是對部分有境內外新冠肺炎病例持續傳播地區旅居史人員的主動檢測；五是在流行病學調查和機會性篩查中發現的相關人員。

國務院要求加強無症狀感染者的管理，無症狀感染者以及無症狀感染者的密切接觸者，均應集中醫學觀察14天。（新華社）

發現無症狀感染者後應在2小時內上報

《規範》要求，各級各類醫療衛生機構發現無症狀感染者，應當於2小時內進行網絡直報。縣級疾控機構接到發現無症狀感染者報告後，24小時內完成個案調查，並及時進行密切接觸者登記，將個案調查表或調查報告及時通過傳染病報告信息管理系統進行上報。

《規範》還提出加強無症狀感染者的管理，無症狀感染者以及無症狀感染者的密切接觸者，均應集中醫學觀察14天。此外，國家支持開展無症狀感染者傳染性、傳播力、流行病學等科學研究。

湖北和河南等地早前相繼發現無症狀感染者後，引起外界憂慮。國家衛生健康委員會其後在4月1日首次公布新冠肺炎（COVID-19）無症狀感染者數據。而根據衛健委最新通報，截至昨日（8日），內地現有本土確診病例1160宗，境外輸入現有確診病例729宗，另外還有尚在醫學觀察的無症狀感染者1104人。

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專家估計武漢約有1至2萬的無症狀感染者

此前的疫情「重災區」湖北武漢市在「封城」76日後，已於昨日正式「解封」，恢復對外交通。不過據當地專家向內媒透露，估計武漢目前大約有1至2萬的無症狀感染者，情況需要警惕。

國家衛健委高級別專家組組長鍾南山此前則表示，關於內地無症狀感染者情況，目前瞭解有限，既無具體數字，也無詳盡研究；但一般來說，無症狀感染者對其密切接觸人群的傳染率較高，而「中國近期新冠肺炎新增確診病例數不僅未上升，反而在不斷下降，這可以說明，中國沒有大量的無症狀感染者」。

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中國疾控：無症狀感染者傳播力相當於確診患者的1/3

對於無症狀感染者傳播力等問題，中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友表示，據寧波疾控中心的研究，平均每個確診病人能夠傳播將近3個病人，平均每個無症狀感染者能夠傳播不到1個病人。也就是說，無症狀感染者的傳播效率約相當於確診病例的1/3。

有人為自己周圍可能存在無症狀感染者而擔心被感染，也有人擔心自己可能是無症狀感染者有傳給他人的風險。國家傳染病諮詢專家委員會成員蔣榮猛就指出，雖然無症狀感染者因為沒有症狀不去就診，不容易被發現，有一定傳染力，但公眾只有在沒有防護的情況下，和核酸陽性的無症狀感染者近距離密切接觸才有可能被感染，平時保持安全社交距離（如1-2米）便可預防。

（綜合報道）