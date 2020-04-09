【四川涼山大火】森林火災頻發　應急管理部：部分地區處置不及時

3月份，四川省發生森林草原火災42宗，同比增加26宗，增幅163%。特別是涼山州西昌市經久鄉森林火災，造成19名地方撲火人員犧牲、3名地方撲火隊員重傷。 應急管理部表示，森林火災頻發，暴露出部分地區工作存在盲區死角，火災處置不夠及時有效等諸多問題。

應急管理部副部長周學文表示，森林草原防滅火工作中仍然存在火源管控難度大、專業力量不足、基礎設施薄弱等諸多困難，特別是近期一些省份連續發生森林火災，暴露出部分地區防滅火責任沒有壓實壓細，工作存在盲區死角，火災處置不夠及時有效等諸多問題。

隨著疫情防控進入常態化，林區牧區農事用火、民俗用火、生產生活用火明顯增加，野外火源管控壓力劇增，防滅火形勢日趨嚴峻。

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應急管理部約談四川省、涼山州政府負責人

另一方面，應急管理部黨委委員、森林消防局局長徐平主，就近期四川省森林火災多發問題，約談四川省、涼山州人民政府負責人。

約談指出，四川省、涼山州存在對森林草原防滅火工作面臨的新形勢、新任務、新要求認識不到位，對火源管控存在「寬、松、軟」，防滅火力量薄弱，隊伍配備率不足以及指揮體係不健全和預案機制不完善等諸多問題和薄弱環節。要認真吸取木里、西昌森林火災事故教訓，做好森林草原防滅火工作。

約談要求，要完善工作體制機制，建立健全各級森林草原防滅火指揮機構，完善組織體系，充實指揮機構，加強基礎能力建設。加強專業力量和裝備設施建設，切實提高保障安全的能力和水平。