【四川涼山大火】24歲救火員全身燒傷倖存　孕妻貼文感激上天保佑

四川涼山州西昌市周一（30日）突發森林大火，火勢猛烈，不但危及西昌市，大量黃色濃煙飄進城區。山火至今造成19人死亡，其中包括寧南縣一隊專業撲火隊的18名隊員和一名當地嚮導（帶路的林場職工）。 據悉，這隊撲火隊共有21人，3名倖存的隊員目前留院救治。其中一名受重傷的隊員陳科金年齡只有24歲，他在這次救火任務中全身燒傷，其剛剛懷孕的妻子周二（31日）下午趕往醫院探望。

寧南縣去年底才組建森林草原防滅火專業撲火隊。（新京報）

據陳科金妻子的哥哥鍾先生透露，陳科金去年培訓後成為一名專業的撲火隊員，周一剛接到通知去臨時撲火。撲火前陳科金還在自己抖音賬號上發了一條短片稱「西昌不怕，我們來啦！」，配上他和隊友身穿隊服坐在巴士上的畫面。陳科金其後還轉發了「寧南縣21名專業撲火隊員馳援西昌」的影片，配文稱，「看得熱血沸騰，全軍出擊！」

在此之前，陳科金的抖音帳號還記錄了一些和隊友跑步、打拳、拗手瓜以及新冠肺炎疫情期間執勤的片段。此外，他在上周日（22日）還貼出了妻子的彩超檢查報告，報告顯示妻子已有身孕。陳科金當時寫道：「這個心情嘛。比買了奔馳（平治）都激動。」

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據微信公號「西昌發布」此前通報，周二凌晨1時30分，聯合指揮部接到火場滅火人員報告，寧南縣組織的專業撲火隊21人在一名當地嚮導帶領下，去往瀘山背側火場指定地點集結途中失聯。早上7時，搜尋到3名撲火隊隊員，送往醫院救治，目前生命體徵平穩。搜救隊伍隨後陸續發現有19人遇難，其中18名為撲火隊員，1名為當地嚮導。據報他們在趕往火場的路上遇到風向突變，一行人被大火包圍，最終十餘人喪生。

陳科金受傷後，其妻子周二下午在微信朋友圈發文說：「上天保佑了我的老公、我寶寶的爸爸和我媽他們的兒子。（他）還在，還在，還在，沒有生命危險。感謝各位親朋好友的關心和祈福，再一次謝謝大家。」她當日在接受內媒採訪時表示正從村裏趕往醫院探望丈夫。而在這之前，她也曾在朋友圈發文稱「希望所有消防隊員都能安全」。

據介紹，寧南縣森林草原專業撲火隊成立於去年12月30日。該縣天鶴村村幹部王文表示，村裏前往撲火的10名隊員，9人犧牲，1人受傷送醫。據王文透露，森林草原專業撲火隊成立後，每10天換班訓練一次，每個月能拿到1500多元人民幣，這次出發西昌救火前，這批隊員剛結束訓練。

在山火中犧牲的當地嚮導馮才勇的住所，鄰居稱他原本準備裝修。（澎湃新聞）

至於跟隨撲火隊到火場後犧牲的當地嚮導馮才勇（音譯），據其鄰居透露，馮今年42歲，跟妻子一直靠務農養活家裏的四個小孩和八旬父親，是家裏的支柱。馮才勇的四個孩子均未成年，最大的孩子在四川成都上中專，最小的孩子還在上幼稚園。鄰居稱，事發後其家人已經被當地幹部接走。

據悉，西昌市周二下午召開新聞發布會，通報了目前西昌森林大火救援情況，並提出為犧牲的19名撲火英雄啟動烈士申報程序。

（綜合報道）