【新冠肺炎】綏芬河市醫療物資急缺　官方呼籲社會捐贈

近日，中俄邊境的黑龍江綏芬河市防疫壓力陡增。截至周四（9日），綏芬河市已接收了151宗由俄羅斯入境的確診病例，另有無症狀感染者148人。由於急缺防護服和N95口罩，官方周五（10日）發通告呼籲捐助。

連日來，綏芬河口岸境外輸入病例不斷增加。（資料圖片）

周五，黑龍江牡丹江市《今日綏芬河報社》發布《綏芬河市新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控應急指揮部發布第二十號通告》。通告稱，當地面臨「外防輸入、內防反彈」的嚴峻壓力，呼籲社會捐贈物資和捐資。

通告中列出接受捐助的物資，包括醫用N95口罩、醫用外科口罩、一次性醫用口罩、醫用酒精（75%及以上）、醫用防護服、隔離衣等防護物資；體温檢測設備全自動紅外體温檢測儀、手持式紅外線測温儀；醫用酒精、84消毒液等消殺物資。

通告強調，捐贈方與接收方將認真履行手續，物資保障組需嚴格進行出入庫登記、建立使用台賬、接受社會監督。

另據內媒《澎湃新聞》報道，周五上午，綏芬河市官方人士表示，目前防疫物資比較緊缺的是防護服和N95口罩。存量比較少，一旦有情況需要用的話，可能供應不上。綏芬河市常務副市長李興國表示，省裏和市裏已開會研究物資這塊的事。

綏芬河市4月6日開始建設方艙醫院。建設方介紹，由辦公樓改建的方艙醫院，可提供600張床位，預計11日啟用。（新華社）

綏芬河市人民醫院一副院長周四就表示，目前，該院合規的能進隔離病房的防護服，實際庫存能用不到五天，合規的醫用N95口罩也很緊缺。「防護物資很緊張，省里正在積極給我們協調。」

由於境外輸入病例增加，綏芬河市疫情防控指揮部發布通知稱，全市所有小區自周三（8日）實行封閉管理，嚴守小區大門、樓道單元門和居民家門。按照要求，小區居民每戶可每3天派出1人外出購買生活必需品且當天必須返回。進出小區人員按「通行證登記+掃碼+測温+戴口罩」管理。

此外，中國駐俄羅斯大使館周三在官方微博上公布，指從中俄兩國有關主管部門獲悉，中俄陸路邊境口岸人員通道目前已全部臨時關閉。