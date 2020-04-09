【新冠肺炎】綏芬河口岸關閉　中俄邊境疫情防控形勢趨緊

內地新冠肺炎疫情防控取得初步成效，但連日來的境外輸入壓力逐漸增大。4月8日，黑龍江全省新增境外輸入確診病例40例，其中有5人在4月7日到達綏芬河口岸聯檢大廳，並最終確診。

官方曾發佈通知，綏芬河—波格拉尼奇內公路口岸旅檢通道4月5日臨時關閉，4月6日正常開關，4月7日至4月13日繼續臨時關閉。

中俄綏芬河口岸的防疫壓力逐漸加大。（資料圖片）

據官方公布的數據顯示，4月8日0時至24時，黑龍江全省新增境外輸入確診病例40例，均為中國籍，從俄羅斯輸入。上述40例中，39例路線為莫斯科—符拉迪沃斯託克—綏芬河，1例系從莫斯科出發經由東寧口岸入境（行動軌迹正在調查）。

東寧市位於黑龍江省東南部，居中俄朝三角交界地帶中心。東寧口岸是中國距俄符拉迪沃斯託克最近的國家一級公路口岸，與俄羅斯隔瑚布圖河相望。東寧口岸貨運通道自2月3日開關，至4月初，東寧出入境邊防檢查站已驗放出入境貨車5,400餘輛。

上述40人中，還有16人乘坐了同一個航班。

因輸入病例壓力不斷增大，中俄邊境黑龍江綏芬河市小區實行封閉管理。（微博@俠客島）

在4月5日晚20時35分，有16人乘坐SU1702航班，由俄羅斯莫斯科至符拉迪沃斯託克（海參崴），根據官方消息，他們分別來自黑龍江、吉林、福建、浙江等地。

4月6日，他們乘大巴到達綏芬河口岸聯檢大廳，核酸檢測呈陽性。

4月3日，《中俄雙方商定暫停綏芬河—波格拉尼奇內公路口岸人員通關》對外發布。根據這份通知，綏芬河—波格拉尼奇內公路口岸旅檢通道4月5日臨時關閉，4月6日正常開關，4月7日至4月13日繼續臨時關閉，恢復開關日期另行商定。

中國駐俄羅斯大使張漢暉此前介紹，目前俄羅斯境內大概有16萬中國人，包括1萬多名中資企業工作人員，5萬至6萬個體華商，2.7萬留學生等。

根據俄聯邦政府統一部署，自3月28日至4月30日，所有在俄居民都應居家自我隔離，既包括俄羅斯公民，也包括中國在內的其他國家公民。

不少在俄羅斯的中國人通過綏芬河口岸回國。（上游新聞）

3月31日至6月1日，俄羅斯濱海邊疆區全境實行全面居家隔離制度，邊疆區境內所有酒店、賓館、療養院等停止對外營業。4月6日消息，俄羅斯濱海邊疆區州長科熱緬科宣布，所有乘俄國內航班抵達濱海邊疆區的中國公民將被強制隔離14天。4月7日起，濱海邊疆區境內實行特別通行證制度，只有持證人員才可在邊疆區內通行。

截至莫斯科時間4月8日6時41分，遠東聯邦區累計報告新冠肺炎確診病例107例，較前日新增8例。

4月5日、6日、7日、8日、9日，中國駐符拉迪沃斯託克總領館連續5天發佈通告，提醒中國公民切勿貿然前往俄羅斯濱海邊疆地區，並通過波格拉尼奇內—綏芬河公路口岸回國。

4月8日，中國駐俄羅斯大使館發佈通知，部分因疫情無法回國的公派留學人員可延期。通知指出，鑑於當前疫情形勢及國家公派留學人員面臨的實際問題和困難，對目前在俄且應回國時間（包括之前因疫情等原因延期後）在2020年1月20日至2020年6月30日之間的國家公派留學人員，因客觀原因暫無法回國的，留學期限統一延長至6月30日，公派留學人員可根據實際情況在6月30日前回國，並按規定辦理相關回國手續。在俄延期期間按現行標準提供獎學金生活費資助。

4月6日，綏芬河市開始建設方艙醫院，預計4月11日完工投入使用。（中國日報）

中俄邊境疫情防控形勢嚴峻，兩國政府都已採取相應的措施對疫情蔓延趨勢予以遏制。

4月7日，黑龍江省委書記張慶偉主持召開省應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組會議；8日，召開省委常委會會議，議題有兩個，其中一個便是「綏芬河口岸疫情跨境輸入防控工作」。會議要求，嚴防境外輸入是黑龍江省當前疫情防控的重中之重。

4月7日，黑龍江方面成立了「省委赴綏芬河市疫情防控工作組」，組長是省委常委、政法委書記張安順，副組長是黑龍江副省長程志明。

4月6日，綏芬河市開始建設方艙醫院，預計4月11日完工投入使用。據媒體披露，綏芬河市方艙醫院是在一座辦公樓的基礎上進行改建的，一共13層。其中3至11層用於收治患者，預計可提供600餘張床位。

4月8日，工人在綏芬河市方艙醫院建設工地施工。（新華社）

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