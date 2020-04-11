【新冠肺炎】武漢「漸凍症」院長抗疫表現優異　任省衛健委副主任

湖北官方近日計劃提拔在防疫工作中表現優秀的幹部，其中武漢市金銀潭醫院院長張定宇擬任湖北省衛生健康委員會、副主任。 據了解，張定宇本人患有「漸凍症」，妻子感染新冠肺炎，但在疫情爆發後，依然堅持工作，表現優異，曾多次被媒體報導及政府表彰。

據《湖北日報》4月11日報道，湖北省委組織部10日報請省委研究同意，擬提拔現任武漢市金銀潭醫院黨委副書記、院長張定宇為省衛生健康委員會黨組成員、副主任。

金銀潭醫院院長張定宇。（網絡圖片）

通報中提到，張定宇「業務能力突出，勤奮敬業，敢於迎難而上。當首批不明原因肺炎患者轉入武漢市金銀潭醫院後，當機立斷組建隔離病區，採集病人支氣管肺泡灌洗液送檢，為實驗室確認病毒贏得了時間。」

官方稱讚張定宇稱，其雖然身患「漸凍症」（肌萎縮性脊髓側索硬化症），妻子感染新冠肺炎，但仍堅守奮戰在抗疫第一線，全身心投入患者救治工作，處理各類突發事件，確保醫院有序高效運轉。精心做好駐院援鄂醫療隊的服務工作，有效保障救治資源。

張定宇在2020年1月31日被湖北省官方授予「全省優秀共產黨員」。

據了解，金銀潭醫院是專門收治新冠肺炎患者的定點醫院，並於2019年12月1日收治了首名新冠肺炎病人。

1月27日，國務院總理李克強曾到收治確診患者和重症患者最多的武漢金銀潭醫院視察。（中新社）

據《湖北日報》，張定宇外還有三名官員表現優異將被提拔：

宜昌市城市管理執法委員會黨組書記、主任、一級調研員賈立，擬任縣（市、區）委書記。

松滋市委副書記、市長伍昌軍，擬任縣（市、區）委書記。

咸寧市委宣傳部常務副部長、一級調研員王勝弘，擬晉陞為二級巡視員。