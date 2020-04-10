新冠肺炎｜武漢解封　警嫂盼疫情後到武漢吃飯、看櫻花

新冠肺炎疫情在內地受控，湖北武漢於前日（8日）凌晨開始正式「解封」，恢復對外交通。中新社昨日（9日）刊登一篇與本港「警嫂」的訪問，該名警嫂Victoria表示，不少香港警察和警嫂都牽掛着武漢的情況，紛紛以捐款、捐口罩，或錄製視頻等方式，為武漢加油打氣。 Victoria說，不會忘卻在香港警察最困難的時刻，內地朋友們給予的支持和鼓勵，所以看到武漢遭遇疫情的時候，覺得自己應該做點甚麼，又說希望在疫情過後，和其他警嫂到武漢吃飯、看櫻花。

新冠肺炎疫情在內地受控，湖北武漢於前日（8日）凌晨開始正式「解封」，恢復對外交通。（中新社圖片）

警嫂Victoria在訪問中表示，當武漢疫情最嚴峻的時候，自己和身邊的警嫂曾想過去做義工，或者寄一些口罩，但都面臨困難，所以決定以捐款的方式，盡一份綿力，也是一種報恩。

Victoria說，過去大半年的反修例運動中，她的丈夫是西九龍前線警員，「時常要在暴力現場面對着激進示威者的汽油彈襲擊」，當丈夫每次外出工作時，她「都是在憂心忡忡中度過，整天都會很害怕，有時都會睡不着覺。」

收到3萬多張內地寄來心意卡

Victoria又指，身邊很多朋友因政見不同而分道揚鑣，令她覺得孤獨和煎熬，但內地朋友們的鼓勵為她帶來了勇氣。她說，在微博上看到了許多為香港警察加油的話語，也有很多人把明信片或者禮物寄到香港，「（收到的心意卡）肯定有3萬多張，將它們一次送到警察總部，由總部福利組的同事幫忙派發給警察。我很感恩他們送給我們的支持，真的覺得很溫暖。」