【新冠肺炎】內地整體醫療費15億　重症患者人均治療費15萬可報銷

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在內地逐步受控，據國家衛健委周六（11日）通報，此前疫情的「重災區」湖北現有重症病例首次降至100宗以下，但近日個別省份又出現聚集性病例。 另據國家醫保局透露，截至周一（6日），內地各省市確診病例和疑似患者按醫保結算，涉及總費用約14.86億元（人民幣．下同）。目前確診住院患者人均醫療費用為2.15萬元，重症患者人均治療費用則超過15萬元，醫保均按規定予以報銷。

4月5日，90%以上的肺功能喪失、依靠體外膜肺氧合（ECMO）支持、挺過了艱難40天的新冠肺炎危重症患者在武漢市肺科醫院成功脫離「人工肺」。（新華社）

針對新冠疫情的整體醫療費用，國家醫保局醫藥服務管理司司長熊先軍近日接受內媒採訪時表示，從總量來看，截至4月6日，全國31個省（區、市）和兵團新冠確診和疑似患者的醫保結算，涉及總費用約14.86億元，醫保支付9.9億元，總體支付比例為66.6%。其中確診住院患者結算51983人，涉及總費用11.18億元，醫保支付7.46億元，支付比例66.7%。疑似患者結算涉及總費用3.68億元，醫保支付2.45億元，支付比例66.6%。

熊先軍又透露，截止到4月6日，確診住院患者人均醫療費用為2.15萬元。目前重症患者人均治療費用超過15萬元，少數危重症患者治療費用達到幾十萬元，甚至超過百萬元，醫保均按規定予以報銷。

此前一名武漢醫生在微博貼出患者病歷稱，當地一位新冠肺炎重症患者醫藥費用為112.9萬元。（新浪微博）

按照內地「兩個確保」政策，凡確診和疑似患者的醫療費用，在基本醫保、大病醫保、醫療救助結算完以後，個人負擔部分將由財政給予補助，但這項工作仍在研究具體的實施程序。

據熊先軍介紹，疫情爆發期間全國有4萬多名外地醫務人員攜帶設備器材支援湖北，為患者提供了超常規的醫療和護理服務，但這些成本很難充分體現在上述費用中。如果同時考慮這些成本，費用水平將會更高。此外，由於已治癒但尚未結算的患者，以及目前還在治療的患者這兩部分人中重症比例偏高，花費也比較大，所以最終的確診住院患者人均醫療費用還會增加。

（中央紀委國家監委網站）