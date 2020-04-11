內蒙古倒查20年涉煤腐敗　巴彥淖爾市副市長郭剛接受調查

4月10日，內蒙古紀委監委發布消息稱，巴彥淖爾市副市長郭剛涉嫌嚴重違紀違法，目前正在接受紀律審查和監察調查。《北京青年報》旗下公號「政知圈」指出，在郭剛之前，巴彥淖爾市已經有多人被查，包括2名前市委書記及2名前副市長。 今年2月28日，針對腐敗案件暴露出的煤炭資源領域違規違法問題，按照中央紀委國家監委的紀檢監察建議，內蒙古自治區黨委、政府召開自治區煤炭資源領域違規違法問題專項整治工作動員部署會議，倒查20年涉煤腐敗，及後內蒙古有多人被查。

圖為郭剛。（網上圖片）

據內媒指出，郭剛今年50歲，中共黨校研究生學歷，河北安國人。1990年，20歲的郭剛開始參加工作，到內蒙古自治區二連浩特市進出境動植物檢疫局動檢科當工人。兩年之後，他到蒙古國立大學國際關係學院英語專業學習了4年。1998年7月，郭剛在內蒙古大學外國語學院公共外語教研室助教，翌年就成為國際教育學院副院長。

2001年5月，郭剛開始在外國語學院公共外語教研室當老師。1年後，他的身份變更為「商務部借調派駐蒙古國使館經商處三等秘書」，後成為二等秘書。2007年5月，郭剛履新二連浩特市市長助理，同年10月成為二連浩特市委常委、統戰部部長。

此前，曾任巴彥淖爾市委書記的王素毅（圖）等多人被查。（資料圖片）

離開二連浩特後，郭剛先在內蒙古自治區黨委對外宣傳辦公室擔任了1年多的副主任（副廳級），又在商務廳當了5年的副廳長（同時任口岸辦主任）。2017年9月，他履新巴彥淖爾市委常委、副市長，至今未滿3年，最後一次公開露面是今年3月9日。

在郭剛之前，巴彥淖爾市已經有多人被查，包括曾任巴彥淖爾市委書記的王素毅和何永林，以及曾任巴彥淖爾市副市長的賀福寶、邱進寶。

內蒙古開始倒查20年涉煤腐敗之後，當地又有多人被查，包括內蒙古霍林河煤業集團原總法律顧問李永先，呼和浩特市政府原副市長賽青克，通遼市委常委、統戰部部長曹文敏，內蒙古能源發電投資集團有限公司黨委書記、董事長薛昇旗，錫林郭勒盟政協副主席張志軍，內蒙古貿促會原副會長張和平，鄂爾多斯市人大常委會原黨組副書記、副主任劉桂花，包頭鋼鐵（集團）有限責任公司黨委原副書記孟志泉。

（政知圈、澎湃新聞）