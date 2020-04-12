【新冠肺炎】內地新增99宗確診　51宗自俄羅斯同一航班抵上海

國家衛健委數據顯示，4月11日，內地新型冠狀病毒肺炎新增確診99宗，其中97宗為境外輸入病例，2宗為本土病例（黑龍江2宗）；無新增死亡病例；新增疑似病例49宗，均為境外輸入病例（上海43宗，黑龍江3宗，內蒙古2宗，吉林1宗）。新增治癒出院病例50宗，解除醫學觀察的密切接觸者1534人，重症病例減少2宗。

上海新增52宗確診，當中有51宗來自俄羅斯同一航班。（中新社）

其中，上海新增52宗境外輸入確診病例，當中有51宗來自俄羅斯，均為中國籍。

該51名病患於4月10日自俄羅斯出發，當日抵達上海浦東國際機場，因有症狀，入關後即被送至指定醫療機構留觀。綜合流行病學史、臨床症狀、實驗室檢測和影像學檢查結果等，診斷為確診病例。

第52宗病例則來自一名3月29日從加拿大返滬的中國居民，其在隔離觀察期間出現症狀，後證實確診。

內地現有確診病例1138宗，境外輸入現有確診病例799宗。（中新社）

據國家衛健委數據，內地現有確診病例1138宗，現有疑似病例82宗，累計治癒出院病例77575宗，累計死亡病例3339宗，累計報告確診病例82052宗。境外輸入現有確診病例799宗（含重症病例36宗），現有疑似病例82宗。累計確診病例1280宗，累計治癒出院病例481宗，無死亡病例。

內地11日新增無症狀感染者63宗，其中境外輸入無症狀感染者12宗；當日轉為確診病例14宗，均為境外輸入；當日解除醫學觀察55宗，其中境外輸入4宗。尚在醫學觀察無症狀感染者1086宗，其中境外輸入332宗。