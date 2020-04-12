新冠肺炎｜尼日利亞議長召見中國大使　要求交代國民在穗被收護照

早前有消息指，3名在廣州的尼日利亞人被防疫部門從酒店公寓強行帶走隔離，護照也被收繳。尼日利亞駐廣州總領事聞訊趕到，並從防疫人員手中奪下3本護照，還給自己的國民。雙方一度爭持。 尼日利亞衆議院議長Gbajabiamila就事件召見中國駐尼日利亞大使周平劍，要求對方向北京通報並了解情況，再向其回覆結果。

尼日利亞衆議院議長Gbajabiamila（右）就事件召見中國駐尼日利亞大使周平劍（左二）。（Twitter）

綜合外媒報道，Gbajabiamila 於當地時間4月11日召見周平劍，表達對尼日利亞國民在廣州被收繳護照的不滿，又稱不能夠容忍這樣的事。

周平劍稱自己在尼日利亞，不了解情況。Gbajabiamila 則當場讓周平劍看廣州三元里要求強行隔離三名尼日利亞人的影片，並要求周平劍周一（13日）向北京通報，並在周二（14日）回覆通報結果。

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除了尼日利亞，非盟和非洲其他國家亦就同類事件向中國提出關切。非盟主席馬哈馬特（Faki Mahamat）11日表示，已召見中國駐非盟使團團長劉豫錫大使，表達「嚴重關切」。

具體非洲國家而言，加納已經就此召見中國大使要求解釋。肯亞外交部也聲明稱，「廣州市出現針對外國人的不負責任現象，尤其是很多廣州業主，針對非洲裔公民」。聲明還指出，肯亞政府已經收到中國駐內羅畢大使館的回覆，中方稱「將會立刻採取行動，保證非洲公民的合法權益」。

Mr Speaker reads the riot act to the Chinese ambassador: We will not tolerate maltreatment of Nigerians in China!!! pic.twitter.com/gblIVVynNz — Oloye Akin Alabi (@akinalabi) April 10, 2020

中國外交部：對所有外國在華人員一視同仁

中國外交部未就事件作出回應。但較早前的4月9日，針對有傳媒報道稱，近期廣東等地在疫情防控過程中出現了一些針對非洲人的歧視性做法，中國外交部發言人趙立堅指出，中國政府對所有外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性做法，對歧視性言行更是零容忍。

中國外交部發言人趙立堅。（資料圖片）

趙立堅又稱，面對疫情的嚴峻考驗，中國和非洲國家比以往任何時候都更加團結，展現患難與共的兄弟情誼。而中國抗疫面臨的最緊迫任務就是是防止境外輸入和境內反彈，對個別地方部門在實施舉措中出現的一些情況和誤解，中方高度重視，將敦促相關方面改善工作機制和方法，同時也希望所有在華外國人嚴格遵守當地防疫規定，配合和支持中方做好疫情防控工作。

網傳3名在廣州的尼日利亞人被防疫部門從酒店公寓強行帶走隔離、收繳護照，尼國總領事到場交涉，雙方一度爭持：