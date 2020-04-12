新冠肺炎｜多地要求湖北返回人士核酸檢測　自費檢測要多少錢？

新型冠狀病毒肺炎疫情在內地受控，此前的「重災區」湖北武漢8日開始正式「解封」，恢復對外交通，離漢人士可憑湖北健康碼「綠碼」出行。 不過內地多地要求來自湖北省的返回人士在前往當地前進行核酸檢測，有內媒疏理民眾在湖北自費進行核酸檢測的價目，顯示費用約為260至270元（人民幣，下同）。

在湖北，若自費進行核酸檢測，費用約為260至270元人民幣。（資料圖片）

《澎湃新聞》今日（12日）報道，武漢市目前推廣核酸檢測「應檢盡檢」、「願檢盡檢」。據武漢市官方說明，在院治療病人、隔離點醫學觀察人士（含境外返漢人士）以及部分特殊群體（醫務人士、教師、公共交通從業者、養老院老人等）納入「應檢盡檢」範疇。而行政機關、企事業單位和居民個人等有檢測意願的納入「願檢盡檢」範疇。

目前，武漢市已確定53家新冠病毒核酸檢測機構，願檢人群檢測費用由個人承擔。醫療機構按相關醫保項目標準，核酸檢測為每次260元。

4月10日起，湖北潛江市疾控中心也面向全市健康人群提供新冠病毒核酸檢測技術服務，收費價格為每次260元。目前市疾控中心每天自費檢測人數不超過100人次。

《襄陽日報》4月8日報道指出，隨著復工復產掀起熱潮，襄陽市民返回外地，可能需要向當地提供核酸檢測結果。目前，襄陽市市區三家三甲醫院已開始向市民提供核酸檢測服務，價格均為每次270元。

據早前報道，據統計約有10萬人將從武漢陸續返回廣東。廣東省政府新聞辦8日舉行疫情防控新聞發布會，廣東省衛生健康委副主任周紫霄表示，廣東要求近期武漢返粵人士在湖北檢測一次新冠病毒核酸。廣東又要求，對持「湖北健康碼」紅碼和黃碼人士，以及未申報粵鄂兩省健康碼的武漢來粵人士，及時安排核酸檢測，並嚴格落實集中隔離醫學觀察14天；對於無7天內核酸檢測報告者，抵粵當天安排到醫療機構核酸檢測；建議武漢來粵人士7天後再檢測一次核酸。

(《澎湃新聞》)