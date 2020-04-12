新冠肺炎｜綏芬河停辦一切聚集性活動　非基本生活必需行業停業

內地新冠肺炎疫情境外輸入型病例增長的壓力不見消退，近日，因大量源自俄羅斯的輸入型病例從黑龍江綏芬河市口岸入境中國，綏芬河市防疫壓力陡增。 綏芬河市於4月12日（周日）發布通告，停止舉辦一切聚集性活動，將對服務行業營業和公共場所開放實行負面清單制管理，對屬於負面清單中的各類服務行業暫停營業。 綏芬河市又對全域實行「九嚴一保」管控辦法。要求嚴把國門、嚴守邊境，對邊境線實行24小時無死角、全覆蓋、常態化巡邏。

不少在俄羅斯的中國人通過綏芬河口岸回國。（上游新聞）

綏芬河市對服務行業營業和公共場所開放實行負面清單制管理，此次納入負面清單的各類服務行業主要是空間相對密閉、人員相對聚集、非基本生活必需的行業企業。

具體包括會展業（博物館、展覽館、圖書館）、影劇院、演藝活動場所、棋牌室、遊藝（電競）廳、音樂廳、公共洗浴、足療、網吧、歌廳、舞廳、酒吧、球館、公共游泳館、健身場館、美容美體、保健按摩店、大型兒童遊樂設施、線下培訓機構、旅行社、景區景點、民宿、旅店、招待所、營業性公寓、幼兒園等暫停營業（居民生活必需的農貿市場、超市、藥店、商店除外）。

全域實行「九嚴一保」

綏芬河市又對全域實行「九嚴一保」管控辦法，即嚴把國門、嚴把城門、嚴守邊境、嚴管社區、嚴格隔離、嚴控交通、嚴防聚集、嚴肅執法、嚴抓督戰、保障民生。

嚴把國門方面，嚴格實行入境人員體溫檢測、核檢健康申明卡等檢疫措施。嚴守邊境方面，加大邊境管控力度，抽調特警、交警、社區民警和邊境管理民警等多警種，全面排查邊境轄區與俄相通的小道、便道等重點地段，對邊境線實行24小時無死角、全覆蓋、常態化巡邏。加強聯檢大廳內外圍的封控管制和應急處置，設置必要的硬隔離設施，依法打擊非法越境等違法行為。

嚴格隔離方面，所有入境人員一律實行「14天集中隔離醫學觀察+14天居家隔離醫學觀察+2次核酸檢測+1次血清抗體檢測」的管控措施。

累計報告綏芬河口岸入境確診病例194例

據黑龍江省衛健委，4月11日0—24時，綏芬河口岸新增境外輸入確診病例21例（全部中國籍），新增無症狀感染者5例（全部中國籍），新增疑似病例3例（全部中國籍）。截至4月11日24時，累計報告綏芬河口岸入境確診病例194例，現有綏芬河口岸入境無症狀感染者121例；現有疑似病例6例。

此外，據中國駐符拉迪沃斯托克總領事館微信公眾號消息，有個別華商在微信朋友圈散布綏芬河口岸13日後將恢復正常通關的虛假消息，綏芬河-波格拉尼奇內口岸旅檢通道4月13日後繼續臨時關閉。總領事館強烈提醒中國公民，切勿嘗試經由綏芬河等陸路口岸回國。

（中新網）