【新冠肺炎】武漢「敲鑼救母」母女雙雙痊癒：像有人扔來救生圈

今年2月初，新型冠狀病毒肺炎在武漢肆虐之際，一名女子在大樓高層的露台敲著鑼求救「我媽不行了」的影片在網上廣傳，引發網民熱議並紛紛轉發影片，希望女子的母親能夠得到住院收治。 片中女子及其母均為新冠肺炎確診者，所幸兩人在影片曝光後，先後獲送入醫院治療，目前已經治癒。女子近日透過傳媒講述感受，她形容，就像「有人扔了個救生圈，終於不用垂死掙扎了」，希望將來能跟曾經幫助她的人見面，說一聲感謝。

「敲鑼救母」女子李麗娜。（新京報）

「敲鑼救母」的女子名為李麗娜。她表示，母親當時呼吸很急促，咳嗽不止、高燒，人也很虛弱，已經不能走路。但由於其核酸結果是「單陽」，醫生說這是介於「是和不是之間」，不能確診也不能入院，「（母親）病情就像水淹一樣，你看著她在那裡慢慢的不行，想想看，如果看著自己的親人慢慢被水淹死，是多麼的難受。」

李麗娜當日拿一個盆和一個勺，邊敲邊求救「我媽不行了」。（影片截圖）

李麗娜指，她嘗試過其他求救方式，包括打電話、找熟人，在微博上求助，然後發各種求助的鏈接，但沒有特別有用，最後才決定找個「能讓人注意到」的方式，至於誰能聽到，卻沒有想過。而她敲的是一個盆和一個勺，並不是鑼，「其實只要你想發出聲，所有的東西都是可以發出聲音的。」

她又說，母親知道她在外面這樣求救，也非常傷心，「我聽到了她在家中哭泣。」

「敲鑼救母」的片段引起網民熱議並紛紛轉發：

李麗娜稱，她當時也感染了，已經發燒一整晚，「但如果我倒下了，誰來去救她？誰來救我們？不能再有家人來（照顧我們）了，來一個傳染一個，沒完沒了。」敲鑼時她在大哭，是一種傾訴和釋放的渠道，感覺一下子人輕鬆很多，覺得整個人心態又調整好了。

她形容，「敲鑼」之後2天，手機就被「打爆了」，海內外的記者、志願者、老中醫，還有一些愛心人士，不停打，都被打到要關機，那天晚上母親被送往漢陽醫院治療。「這種感覺就像有人給我扔了一個救生圈，終於不用垂死掙扎了。」

「敲鑼救母」事件後，李麗娜的母親新冠肺炎核酸檢測呈陽性，入住治療。(《湖北日報》)

2月14日，李麗娜也確診了，住進了國博方艙醫院治療。目前，李麗娜和母親均已治癒，她也正式解除隔離，回家與兩個多月未見的丈夫和女兒團聚。她表示，希望在疫情結束的那一天，能夠去親自感謝那些幫助過自己的人，親自對他們說一聲感謝。