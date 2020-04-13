新冠肺炎｜中國數據被質疑造假　鍾南山反駁：若是假的就無法復工

針對一些國家認為中國新冠肺炎數據作假，中國工程院院士鍾南山反駁說，「若是假的就無法復工，但這個做不了假。」

4月12日，中國工程院院士鍾南山在廣州市人民政府新聞辦公室舉辦的疫情防控新聞發佈會上對疫情控制、無症狀感染者、疫情復發等熱點問題進行回應。（中新社）

廣州市人民政府昨日（12日）舉辦新聞發布會，鍾南山在會上指，復工復產的路要堅持往前走，不要因有個別感染，就走回頭路，否則經濟會受很大的影響。就許多國家之前對中國有很多看法，甚至認為其通報的情況是假的，他反駁說：「如果是假的，那其實我們開不了工，這個做不了假，越往後越看到事實。」

隨着廣州市復工復產，鍾南山強調，要堅持往前走，出現感染馬上隔離，就不會繼續傳染或爆發。「不一定（感染病例）非要清零，把感染可能降到最低，那就行了。」

鍾南山也說，若出現有個別感染，「不要覺得很不得了」。他認為，整個社會進程還是要往前走，不要因為害怕有個別傳染就走回頭路，不然民眾的生活以及國家的經濟會受到很大的影響。

不過，鍾南山也警惕，復工復產會導致傳染、接觸的機會更高，帶來更大的危險。他強調，要搞好防控，才能正常復工復產，「沒有搞好防控，不但不能復產，反而有可能停產。」

多地陸續復工復產。（中新社）

因近期出現無症狀感染者，從而引發民眾擔憂。對於無症狀感染者是否引起大爆發一事，鍾南山此前也進行了回應。

鍾南山在4月1日接受中國大內媒體深圳衛視專訪時直言，無症狀感染者不會引起大爆發。他解釋稱，因為中國有強有力的監測系統，一旦發現（無症狀感染者）立即隔離，同時對相關接觸者也立即隔離觀察，第一時間切斷傳播鏈，不會出現像第一波那樣的疫情爆發。

此外，鍾南山此前與韓國防疫專家在線交流時還表示，全球疫情走向取決於兩個方面。一方面是疾病本身的規律，現在這個疾病的基因突變，已經非常適應在人體內生存，傳播力比較大；比起流感，它有高20倍以上的死亡率，這個問題值得重視。另一方面還取決於歐美政府採取的態度。

「任何一個國家爆發，全世界都不可能安寧，不可能控制。」他強調，大家共同努力，共同研究疫苗，才有可能真正控制疫情。