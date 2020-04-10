【新冠肺炎】鍾南山：無症狀感染者來自重點疫區或為密切接觸者

據央視報道，中國工程院院士鍾南山與韓國防疫專家在線交流時表示，目前新冠病毒基因突變，已非常適應在人體內生存。鍾南山指出，中國重視外來輸入，特別重視沒有症狀的新冠肺炎感染者。而無症狀感染者主要來自確診患者的密切接觸者，或來自重點疫區。這些人已經帶有病毒，大多數具有傳染性。

4月10日，中國駐韓國大使邢海明邀請鍾南山院士與韓國防疫專家李鍾求在央視新聞直播間視頻在線交流。鍾南山從隔離措施、病例數據、治療方法等方面向韓國專家介紹了疫情以來中國對新冠肺炎的防控和治療經驗。關於全球疫情走向的問題，鍾南山給予了回答。

新冠肺炎疫情雖然在中國得到控制，但在全球呈現持續爆發趨勢。（AP）

鍾南山表示，全球疫情走向取決於兩個方面。一方面是疾病本身的規律，現在這個疾病的基因突變，已經非常適應在人體內生存，傳播力比較大；比起流感，它有高20倍以上的死亡率，這個問題值得重視。一般的呼吸系統的疾病，到夏天會降低，這是疾病本身的規律。另外更重要的是兩個幹預，一個是疾病的幹預，它跟流感不一樣，流感的病死率一般來說只有百分之零點幾，歐洲一些國家達到了10%，病死率比較高，就應該考慮迅速發展疫苗。疫苗是人為的、能夠接種免疫的辦法，「群體免疫」的方法是行不通的，付出的代價和犧牲太大。

另一方面還取決也非常取決於歐美政府部門採取的態度。歐洲經過教訓以後已經比較重視，不管封城還是居家，保持距離都是重要的措施。但是美國現在每天增加兩萬人，情況令人憂心。

鍾南山強調「任何一個國家暴發，全世界都不可能安寧，不可能控制。」他強調，大家共同努力，共同研究疫苗，才有可能真正控制疫情。

南韓首爾大學醫學院教授李鍾求預料，中韓兩國未來一段時間可能都會出現日新增20至30人的情況，兩國這些零星散發疫情有可能持續到年底。而歐美的大規模爆發，過了夏天可能會出現好轉。

中國駐韓國大使邢海明邀請鍾南山院士與韓國防疫專家李鍾求在央視新聞直播間視頻在線交流。（網上圖片） 原文網址：https://read01.com/2KD07kE.html

全球已有超過160萬人確診新冠肺炎，中國疫情防控進入「外防輸入、內防反彈」的關鍵階段。針對境外輸入病例的問題，鍾南山進一步解釋，「風險肯定存在，但是風險不等於現實，只要在國內採取比較嚴格的監控追蹤措施進行隔離，同時對他接觸的人進行嚴密觀察，就不會造成爆發。」

鍾南山表示，中國特別重視沒有症狀的新冠病毒感染者，「這些無症狀感染者不是憑空來的，主要來自兩處，一是確診患者的密切接觸者；二是來自重點疫區，這些人已經帶有病毒，大多數是有傳染性的。」