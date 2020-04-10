【新冠肺炎】鍾南山：中國無症狀患者不多　料不會現第二波爆發

新型冠狀病毒肺炎疫情持續在全球蔓延，各地確診患者近160萬人，當中逾9萬人死亡，又以美國的46萬宗確診數目最高。內地近日正制訂相應措施，防止有疾病由海外「倒流」。 國家衛健委高級別專家組組長鍾南山受訪時指，不認為有很多無症狀患者，如有的話早已廣泛傳播，他指中國按目前的嚴防措施，即使有些微傳播，料不會有第二波的爆發，但他坦言無法估計全球疫情何時完結。他又稱留意到香港的確診個案有上升，主要是輸入個案，籲港人現階段勿放鬆。

鍾南山預計中國不會出現第二波爆發。（資料圖片／中新社）

去年底率先在武漢爆發的新型冠狀病毒肺炎，演變至今已成全球大流行的疾病，鍾南山接受《有線新聞》訪問時談及內地的新型肺炎疫情發展，他指內地的病毒核酸測試嚴格，病人樣本雖呈陰性才可離開。

早前內地將無症狀患者與確診患者分開，不計算入確診數字，近日各省市陸續公布新增的無症狀患者數字，鍾南山認為沒有太多無症狀患者，因有一定傳染性，如有這類病人態早已四圍傳播，而按照中國目前的嚴格「群防群控」策略，他認為即使未來有些微傳播，預計不會有第二波爆發。

無人估計到疫情幾時完結 港人亦不應放鬆

至於全球疫情發展，鍾南山坦言無人估計到疫情幾時完結，取決於病毒特點及政府干預。他又形容外國仍然「爆緊」，確診數字徘徊在高水平未有下跌，與香港及內地有很大區別，他指「控制到呢個程度應該好珍惜」。他續指，有留意香港疫情，近一兩星期的確診患者人數有增加，但絕大部份均屬輸入個案，港人不應放鬆警惕。

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