遼寧艦繞台進入南海之際　美偵察機已連續4天在上空飛行

日前，中國遼寧艦航母編隊穿越第一島鏈南下西太平洋，後繞台進入南海，引發外界關注。與此同時，有消息稱，美軍偵察機已連續4天在南海上空飛行。

當地時間4月11日，日本防衛省統合幕僚監部發布消息，稱中國遼寧艦航母編隊於4月10日穿越第一島鏈南下西太平洋，並於11日晚間現身在台灣東部外海。

據中國官媒環球網4月13日報道，遼寧艦4月12日被曝通過台灣外海，準備進入南海，而當天上午，美軍一架EP-3E電偵機也在巴士海峽現身。

記錄軍事飛行器動態的社群媒體「飛機守望」4月13日報道稱，美國空軍的一架編號為62-4139的RC-135W電子偵察機當天在南海海域上空飛行。這是美國軍機連續4天現身南海上空。

在過去的3天時間裏，美國空軍的兩架EP-3E電子偵察機、一架RC-135U電子偵察機都曾現身南海上空。

另據台灣防務部門4月10日稱，解放軍轟-6、空警-500、殲-11等多型多架機，上午於台灣西南方海域執行遠海長航訓練，並經巴士海峽進入西太平洋後，即循原航路返回駐地。

時隔不久，「飛機守望」曾發佈消息稱，美國空軍一架RC—135U電子偵察機由東向西，經巴士海峽飛往大陸沿海方向。

4月11日，美軍一架EP-3E電偵機再度出現在巴士海峽一帶。台灣防務部門稱，這是自3月25日以來美軍第7度在台灣周邊飛行。

連日來，中國解放軍和美軍在南海較量持續加劇。據公開資料，遼寧艦自2012年服役以來，已有過穿越第一島鏈赴大洋深處演練的經歷。2016年12月24日，遼寧艦編隊共8艘赴西太平洋演練。2019年6月，遼寧艦編隊赴西太平洋演練，最遠處直抵關島，後進入南海。

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