【新冠肺炎】中美研究：新冠病毒與HIV類似　死者免疫系統全毀

中國和美國的科學家聯合警告，新冠肺炎的病毒類似愛滋病的HIV（人類免疫缺乏病毒），會破壞保護身體免於遭有害病毒入侵的胸腺細胞，而研究也發現，死者的免疫系統幾乎全毀。

全球疫情仍在蔓延，圍繞着病毒溯源的諸多疑問還有待解答。（新華社）

據《南華早報》4月12日報道，上海復旦大學和美國紐約血液中心的研究人員將新冠肺炎活病毒與實驗室培養的T細胞給合，結果發現病毒會攻擊人類的免疫系統，導致與愛滋病毒患者身上發現的相同破壞。

據報道指，科學家在實驗中，將一個受病毒感染的細胞的細胞膜刺穿，注入有毒化學物，這些化學物會殺死病毒和受感染細胞並將它們分解成碎屑。

該報道稱，讓科學家意外的是，T細胞成為了病毒的目標。「它們在病毒的刺針蛋白裏發現一個特殊的結構，顯示病毒包膜和細胞膜在接觸時引發了融合。病毒的基因之後進入T細胞並奪取對細胞的控制，破壞了T細胞保護人體的功能。」

而報告也指出，這項觀察後來在20名死者的解剖檢查中獲得初步證實，這些死者的免疫系統幾乎全毀，有醫生指出，這些死者內部器官遭到的破壞類似SARS和愛滋病的組合。

該報道說，這項研究在上週發表在《細胞與分子免疫學》期刊，不過，根據該研究，新冠肺炎病毒和HIV有一個很大的區別，HIV會在T細胞裏複製，利用這些細胞進行病毒複製來產生更多的病毒，但該研究未發現病毒進入T細胞後出現增生，可能是病毒和T細胞最後同歸於盡。

據該報道稱，T細胞（T cell）是免疫細胞家族的主力戰將，在免疫反應中扮演着重要的角色。 T是胸腺（thymus）的英文縮寫。 T細胞在骨髓被製造出來之後，在胸腺內進行「新兵訓練」分化成熟為不同亞型的效應T細胞，成熟後就移居於周圍淋巴組織中開始工作，主要攻擊受感染細胞、癌細胞與移植細胞。

中美研究發現新冠病毒會攻擊人類的免疫系統，導致與愛滋病毒患者身上發現的相同破壞。（資料圖片）

此前，談到全球疫情走向時，中國工程院院士鍾南山就曾在4月10日表示，目前新冠病毒基因突變，已非常適應在人體內生存，傳播力比較大；比起流感，它有高20倍以上的死亡率，這個問題值得重視。

因此，關於新冠疫苗的研發就更加爭分奪秒。

而中國方面又有一款疫苗進入臨床實驗。據內媒澎湃新聞4月13日消息，由中國生物武漢生物製品研究所有限責任公司研發的新型冠狀病毒滅活疫苗（Vero細胞）Ⅰ/Ⅱ期臨床試驗在中國臨床試驗註冊中心正處於「通過審核」預註冊狀態。

根據公開信息，這是繼中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇團隊之後，中國第二個註冊進入臨床試驗的新型冠狀病毒疫苗。

此前，中國工程院院士王志軍就在中國國務院聯防聯控新聞發佈會上介紹說，中國共有五條技術方向的疫苗研發，總體進展順利，第一批確定的9項任務都已經完成臨床前研究（動物的有效性、安全性研究）的大部分工作，大部分研發團隊4月份都能完成臨床前研究，逐步啟動臨床試驗。