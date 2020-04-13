美議員反對中國代表入人權理事會　中方：停止借疫情搞政治操弄

針對美議員反對中國代表當選聯合國人權理事會諮詢小組成員一事，中國外交部進行了回應。

在4月13日的中國外交部例行記者會上，有記者提問，7名美國共和黨參議員7日致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），反對中國常駐日內瓦代表團公使蔣端當選聯合國人權理事會諮詢小組成員，稱中國在處理新冠肺炎疫情時「蓄意欺騙」、在新疆「踐踏人權」，中國政府官員不應該在人權理事會佔有如此重要的職位，要求古特雷斯進行干預，暫停對蔣的任命。中方對此有何評論？

當地時間3月2日，在聯合國人權理事會第43屆會議召開期間，「家園—新疆多民族人民生活掠影」圖片展在聯合國日內瓦總部開展。圖為中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭與到場嘉賓共同觀展。

中國外交部發言人趙立堅表示，中方一貫積極參與聯合國人權理事會等多邊人權機構工作，中國常駐日內瓦代表團公使蔣端當選聯合國人權理事會2020年諮詢小組亞太成員，再次彰顯了國際社會對中國人權事業發展成就和積極參與國際人權交流與合作的肯定。

趙立堅指出，美國自身人權狀況劣迹斑斑，已經退出了人權理事會。個別美反華議員卻干預聯合國機構選舉規則，對理事會事務和他國人權狀況指手畫腳、橫加干涉，荒謬至極。

他強調，中方奉勸這些議員把心思放在解決美國內存在的種族歧視、槍支氾濫、侵犯移民兒童權利等人權問題上，停止借新冠肺炎疫情問題搞政治操弄，與包括中國在內的國際社會一道推進抗疫合作，以實際行動促進美國人民的人權和福祉。

中國獲任命在4月1日加入聯合國人權理事會小組，將可參與遴選聯合國人權調查專員。（Reuters）

中國獲任命在4月1日加入聯合國人權理事會小組，將可參與遴選聯合國人權調查專員。美國共和黨包括克魯茲（Ted Cruz）、魯比奧（Macro Rubio）在內的7名參議員4月6日聯名致函聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），表達反對中國獲任命加入聯合國人權理事會（UNHRC）諮詢小組。

他們在信函中指責，「新冠肺炎一開始在中國武漢爆發疫情時，中國政府決定對國際社會欺瞞疫情的危險。這麼做違反任何人權上的可信度，應該取消他們擔任人權理事會諮詢小組成員的資格。」

7名參議員在信中又稱，除疫情外，中國有逾100萬維吾爾族族人被迫進入「再教育營」。他們呼籲所有成員國以最強烈方式譴責中共犯下的侵犯人權行為。

據悉，在這次疫情期間，中美角力加劇，美國政府與政界人士多次指摘中國隱瞞疫情，中方則屢次反駁美方是攻擊抹黑中國，顛倒黑白。

此前，中國外交部發言人華春瑩4月2日曾回應稱，「中方是否公開、透明、負責任、及時的向國際社會做了通報，有沒有隱瞞，我和我的同事已經多次不厭其煩詳細地介紹了，大家從中國政府有關部門公布的信息，每天及時定時發佈的信息也應該看得很清楚了。」

至於圍繞新疆「再教育營」問題，中國政府早已通過輿論宣傳、外交政策乃至發佈白皮書等措施拿出了一套被證明行之有效的解決方案，去回應外部疑問，而無論是從各國表態還是輿論爭議來看，在處理新疆問題上，中國已取得一定成效。

中方多次回應稱，新疆地方政府依法採取的反恐和去極端化措施確保了新疆三年來未發生一起恐怖襲擊事件。