【新冠肺炎】萬達旗下全美最大院線AMC傳面臨破產　股價大跌20%

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，美國確診人數超過55萬，佔全球30%。美媒早前引述消息指，受疫情影響而關閉的萬達旗下美國最大連鎖院線AMC正在就聘請威嘉律師事務所（Weil, Gotshal & Manges）談判，以探討可能的破產事宜。 周一（13日）美股AMC院線（AMC.US）期間曾跌破2美元，報1.95美元，不過後來回升，收市跌20.00%，收2.08美元。

萬達集團創始人暨董事長王健林。（資料圖片）

綜合美媒報道，有AMC內部人士表示，現在還處於早期階段，尚不清楚AMC院線是否還為重組事宜聘請了其他顧問，但破產極有可能，因為AMC已開始付不起租金。在4月初，AMC的貸方聘請威嘉律師事務所為該公司提供可能的重組建議。專家指出，AMC債務負擔高達49億美元，面臨違反債務契約的風險。

4月7日，評級機構標普全球評級將AMC的信用評級從B降至CCC-級，意味着這間銀幕數全美排名第一的連鎖院線，正在面臨倒閉的可能。

AMC在全球有1000間多影院，其中在北美有661間，是北美第一大連鎖影院。但與之相對的，是並不好看的財務數字。該公司2019財年年報中，歸屬於母公司普通股股東淨利潤為-1.49億美元，按年下降235.42%，營業收入為54.71億美元，按年上漲0.19%。而在2018年，該公司淨收益1.10億美元，總營收54.61億美元。

AMC在全球有1000間多影院，其中在北美有661間，是北美第一大連鎖影院。（示意圖／資料圖片）

疫情的到來讓AMC不得不在3月16日宣布關閉全球所有的1000多間影院。3月26日，為了保存公司現金儲備，該公司再次發表聲明，包括執行總裁亞倫（Adam Aron）在內的600名員工將暫時停職。聲明中明確提出，「AMC沒有收入，大量固定成本仍在繼續。這是完全必要的措施，以保證現金流及在健康危機解除後，AMC能再次開業。」仍繼續工作的員工，也會減少工作時間和工資，停止工作的員工將沒有收入。

值得注意是，從2018年起，萬達就開始陸續減持AMC的股票。2018年9月，AMC就以每股17.5美元的價格，回收32%的股份，交易完成後，萬達持股從60%銳減到38%。雖然持股比例下降，但萬達電影對AMC的控制並沒有受到影響。萬達電影在今年4月公開表示，AMC仍為萬達集團的子公司，與萬達電影不屬於同一體系。

（綜合報道）