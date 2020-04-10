【新冠肺炎】湖北男持綠碼返回廣州　腰痛求醫確診為無症狀感染者

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，廣州市政府周五（10日）通報，一名湖北籍男性上周六（4日）從湖北持「綠碼」到廣州，後來因為腰同到醫院就診，醫院主動對其採樣做病毒檢測後結果呈陽性。但由於他沒有發燒和呼吸道症狀，被診斷為無症狀感染者。

3月19日，接站人員在廣州南站迎接湖北返粵務工人員。（新華社）

湖北省多個城市已陸續解除封城措施，不少來自湖北省的工人持「綠碼」去往其他省市復工。廣東省近日已篩查出多宗持有湖北省健康碼「綠碼」的無症狀感染者。

最早的一宗出現在3月，湖北荊州一名湯姓男子持有「綠碼」，在3月17日經湖南、韶關返回惠州。據悉，其舅父是確診病例，二人曾一起吃飯，但湯男及其家人返回惠州前後都沒有發燒等症狀。湯男於3月22日起復工，三日後獲安排接受病毒測試，證實呈陽性反應，隨後身體亦開始顯現病徵，包括肺部出現炎症。

國務院發布《新冠病毒無症狀感染者管理規範》，要求各地要主動檢測，加強對無症狀感染者的監測和發現。（中新社）

及至4月出現第二宗，湖北荊州一名持「綠碼」40歲女子在4月3日乘車到達東莞虎門鎮住處。4月6日，這名女子因痛風發作到醫院就診，該院門診預檢分診醫務人員排查得知其有湖北旅居史，遂採集咽拭子進行病毒檢測，結果為新冠病毒核酸陽性，隨即由專用救護車轉運隔離觀察。經進一步檢查及專家會診，她被診斷為新冠肺炎無症狀感染者。

國務院聯防聯控機制近日已發布《新冠病毒無症狀感染者管理規範》，指要各地要主動檢測，加強對無症狀感染者的監測和發現；並要求各級各類醫療機構，如發現無症狀感染者，應於2小時內在網絡通報。

（綜合報道）