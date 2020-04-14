【新冠肺炎】全球首個　中國軍科院研發疫苗進入第二期臨床試驗

中國軍事科學院軍事醫學研究院生物工程研究所研發的「腺病毒載體重組新冠病毒疫苗」，據官方傳媒報道，其已於周日（12日）展開第二期臨床試驗。 報道亦提到，根據世界衛生組織在官方網站上的公布，該疫苗是全球目前唯一進入第二期臨床試驗的新型冠狀病毒疫苗。

據了解，疫苗的第二期臨床試驗放寬年齡上限，讓一部分60歲以上的高齡志願者加入。研究團隊負責人陳薇指，新型冠狀病毒肺炎危重症患者中高齡人群較多，疫苗必須能為他們提供安全屏障。其中84歲高齡的武漢人熊正興，日前就在女兒陪同下完成疫苗接種，成為年齡最高的志願者。

84歲高齡的武漢人熊正興，日前就在女兒陪同下完成疫苗接種，成為年齡最高的志願者。（中國日報）

陳薇介紹，疫苗以改造過的複製缺陷型腺病毒為載體，搭載上新型冠狀病毒的「S基因」，進入受試者體內，使人體產生對「S蛋白」的免疫記憶，從而達到將病毒拒之門外的效果。陳薇率團隊在1月26日趕赴武漢，並與北京科研基地同時作戰，展開疫苗研發攻關。第一期臨床試驗接種的108位志願者，目前全部結束集中醫學觀察，健康狀況良好。

至於第二期臨床試驗，則將招募500名志願者參加，並引入安慰劑對照組，進一步評價疫苗的免疫原性和安全性。截至周一（31日）下午5時，已有273名志願者接種疫苗。

（綜合報道）