白宮顧問指譚德塞是中國代理人　華春瑩Twitter發文反駁

美國白宮貿易顧問、屬於對華鷹派的納瓦羅（Peter Navarro）4月8日指摘世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）為中國的「代理人」。中國外交部發言人華春瑩4月10日在Twitter發文反駁。

事件源於納瓦羅4月8日在接受霍士新聞台節目《The Story》訪問時稱「聯合國有15個特別組織，包括世衛...... 在過去十年裏，中國一直在通過推選高層人士來控制那些組織，中國已經控制15個組織之中的5個，使用代理人來控制，如同殖民地式的代理人，就像世衛的譚德塞。」

Navarro said China has been trying to gain control of intl orgs by using colonial type proxies. He should know the US has long occupied many more leading positions and has more employees in intl orgs. So the US has the biggest number of proxies in intl orgs? — Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) April 10, 2020

中國外交部發言人華春瑩4月10日在Twitter回應稱「納瓦羅說中國試圖用殖民地式代理人來控制國際組織。他應該知道美國長期以來在國際組織中佔據更多的領導職位，有更多僱員。所以美國才是國際組織中擁有代理人數目最多的國家？」

新冠肺炎疫情爆發後，美方多次指摘世衛偏袒中國，中方也屢次反擊美方。納瓦羅在4月8日的訪問中表示，特朗普（Donald Trump）總統正在認真考慮削減給世衛的資金，納瓦羅還表示，「我只能一直說的是，中國試圖控制聯合國的所有組織，取得殖民勢力，通過賄賂及其他手段，給美國和整個世界造成巨大損失。」