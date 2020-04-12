白宮顧問指譚德塞是中國代理人　華春瑩Twitter發文反駁

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美國白宮貿易顧問、屬於對華鷹派的納瓦羅（Peter Navarro）4月8日指摘世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）為中國的「代理人」。中國外交部發言人華春瑩4月10日在Twitter發文反駁。

事件源於納瓦羅4月8日在接受霍士新聞台節目《The Story》訪問時稱「聯合國有15個特別組織，包括世衛...... 在過去十年裏，中國一直在通過推選高層人士來控制那些組織，中國已經控制15個組織之中的5個，使用代理人來控制，如同殖民地式的代理人，就像世衛的譚德塞。」

中國外交部發言人華春瑩4月10日在Twitter回應稱「納瓦羅說中國試圖用殖民地式代理人來控制國際組織。他應該知道美國長期以來在國際組織中佔據更多的領導職位，有更多僱員。所以美國才是國際組織中擁有代理人數目最多的國家？」

新冠肺炎疫情爆發後，美方多次指摘世衛偏袒中國，中方也屢次反擊美方。納瓦羅在4月8日的訪問中表示，特朗普（Donald Trump）總統正在認真考慮削減給世衛的資金，納瓦羅還表示，「我只能一直說的是，中國試圖控制聯合國的所有組織，取得殖民勢力，通過賄賂及其他手段，給美國和整個世界造成巨大損失。」

新冠肺炎疫情爆發後，白宮貿易顧問納瓦羅（右）曾多次指責中國隱瞞疫情，圖為他出席記者會時（AP）

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