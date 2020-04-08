蔡英文Twitter為日打氣　安倍回覆：「日本台灣一起加油」

日本首相安倍晉三於4月7日召開記者會，宣布4月8日起，日本國內七個一般行政區進入緊急狀態，期間將持續一個月。 台灣總統蔡英文隨即在Twitter上發文，替日本加油打氣。對於蔡英文的Twitter，安倍晉三表達感謝之意。

日本首相安倍晉三轉貼蔡英文推特貼文，表示感謝台灣。（截自 Twiter@安倍晉三）

日本宣布對東京、大阪、福岡等7都府縣公布的「緊急事態宣言」，蔡英文在Twitter用日文為日本祈福，「讓我們手牽着手，一起打贏這場戰鬥！不管是地震、颱風、我們都靠着台日合作，攜手克服困難。所以，一起贏得勝利之後再見面吧！We can win again! We will meet again! 」

貼文一出，讓不少日本網友看到後相當感動，紛紛留言感謝蔡英文。

對於蔡英文的加油打氣，安倍晉三透過Twitter賬號轉貼，並用中文寫下，「各位台灣的朋友們，對這次台灣許多朋友們的友情洋溢的鼓勵支持，我謹此機會表達誠摯的謝意。我們一定可以打贏病毒的挑戰，共同度過這個難關！日本台灣一起加油！」

此外，日本官房長官菅義偉也於當地時間4月8日在記者會中應詢就臺灣有意捐助日本口罩事表示感謝；同時日本駐台代表泉裕泰也在臉書稱讚「臺灣模式」的國際防疫成效。台外交部發言人歐江安針對臺灣捐助日本口罩一事表示，台日雙方正透過既有的管道討論協調中。

歐江安隨後表示，對於日本安倍首相、官房長官菅義偉及日本駐台代表泉裕泰陸續公開表達的友台發言，外交部表達誠摯歡迎與肯定。

歐江安說，當前人類共同面臨武漢肺炎的重大威脅，有賴國際社會一致努力遏止疫情蔓延。台日雙方互為密切的合作夥伴及重要朋友，過去雙方已攜手度過921大地震、311東日本大地震。台日雙方經歷了地震、風災、豪雨等天然災害，發展深厚穩固的友情，歷久彌新，且建構相互伸援的優良典範，相信此次臺灣與日本更能深化合作，攜手對抗武漢疫情的挑戰，相互扶持、共度難關。

歐江安強調，全球防疫體系不應存在地理空白，病毒也不分國界，臺灣有意願、有能力貢獻國際社會，分享臺灣的防疫經驗與成果。臺灣在不影響國內防疫需求的前提下，已做好準備對國際社會伸出援手，善盡作為負責任的國家所應盡的義務，外交部將持續與日本及其他理念相近國家攜手合作，落實「臺灣能幫忙，而且臺灣正在幫忙（Taiwan can help, and Taiwan is helping) 」的莊嚴承諾。