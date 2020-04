蔡英文Twitter為日打氣　安倍回覆：「日本台灣一起加油」

日本首相安倍晉三於4月7日召開記者會,宣布4月8日起,日本國內七個一般行政區進入緊急狀態,期間將持續一個月。 台灣總統蔡英文隨即在Twitter上發文,替日本加油打氣。對於蔡英文的Twitter,安倍晉三表達感謝之意。

日本首相安倍晉三轉貼蔡英文推特貼文,表示感謝台灣。(截自 Twiter@安倍晉三)

日本宣布對東京、大阪、福岡等7都府縣公布的「緊急事態宣言」,蔡英文在Twitter用日文為日本祈福,「讓我們手牽着手,一起打贏這場戰鬥!不管是地震、颱風、我們都靠着台日合作,攜手克服困難。所以,一起贏得勝利之後再見面吧!We can win again! We will meet again! 」

貼文一出,讓不少日本網友看到後相當感動,紛紛留言感謝蔡英文。

對於蔡英文的加油打氣,安倍晉三透過Twitter賬號轉貼,並用中文寫下,「各位台灣的朋友們,對這次台灣許多朋友們的友情洋溢的鼓勵支持,我謹此機會表達誠摯的謝意。我們一定可以打贏病毒的挑戰,共同度過這個難關!日本台灣一起加油!」

此外,日本官房長官菅義偉也於當地時間4月8日在記者會中應詢就臺灣有意捐助日本口罩事表示感謝;同時日本駐台代表泉裕泰也在臉書稱讚「臺灣模式」的國際防疫成效。台外交部發言人歐江安針對臺灣捐助日本口罩一事表示,台日雙方正透過既有的管道討論協調中。

歐江安隨後表示,對於日本安倍首相、官房長官菅義偉及日本駐台代表泉裕泰陸續公開表達的友台發言,外交部表達誠摯歡迎與肯定。

歐江安說,當前人類共同面臨武漢肺炎的重大威脅,有賴國際社會一致努力遏止疫情蔓延。台日雙方互為密切的合作夥伴及重要朋友,過去雙方已攜手度過921大地震、311東日本大地震。台日雙方經歷了地震、風災、豪雨等天然災害,發展深厚穩固的友情,歷久彌新,且建構相互伸援的優良典範,相信此次臺灣與日本更能深化合作,攜手對抗武漢疫情的挑戰,相互扶持、共度難關。

歐江安強調,全球防疫體系不應存在地理空白,病毒也不分國界,臺灣有意願、有能力貢獻國際社會,分享臺灣的防疫經驗與成果。臺灣在不影響國內防疫需求的前提下,已做好準備對國際社會伸出援手,善盡作為負責任的國家所應盡的義務,外交部將持續與日本及其他理念相近國家攜手合作,落實「臺灣能幫忙,而且臺灣正在幫忙(Taiwan can help, and Taiwan is helping) 」的莊嚴承諾。