新冠肺炎｜內地新增46人確診　黑龍江現8宗本土病例　湖北1人病亡

撰文：蘇子牧
最後更新日期：
COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在海外擴散，境外輸入病例成為內地防控重點。據國家衛健委通報，截至昨日（14日），內地新增確診病例46例，其中36例為境外輸入病例，10例為本土病例（黑龍江8例，廣東2例）；新增死亡病例1例（湖北1例）；新增治癒出院病例78例，
黑龍江綏芬河方艙醫院，可提供600多張床位。（新華社）
黑龍江衛健委的數據顯示，該省昨日新增確診病例8例，另有本土無症狀感染者轉為確診病例2例。全省累計報告本土確診病例501例，現有確診病例19例（哈爾濱市），現有無症狀感染者5例（哈爾濱市）。
此外，黑龍江新增境外輸入確診病例14例（境外輸入無症狀感染者轉為確診病例3例），均為中國籍，從俄羅斯輸入12例、意大利1例、日本1例，累計報告境外輸入確診病例340例。
廣東衛健委同日通報，省內昨日新增境內確診病例2例，為廣州報告（境外輸入關聯2例，通過醫療機構發現）。廣東省無新增境外輸入確診病例，累計報告境外輸入確診病例189例。
內地4月14日新增無症狀感染者57例，現有確診病例1,137例。（資料圖片/新華社）
內地現有境外輸入確診病例904例（含重症病例45例），現有疑似病例72例。累計確診病例1,500例，累計治癒出院病例596例，無死亡病例。
截至昨日，內地現有確診病例1,137例（其中重症病例113例），累計治癒出院病例77,816例，累計死亡病例3,342例，累計報告確診病例82,295例。
昨日新增無症狀感染者57例，其中境外輸入無症狀感染者3例；當日轉為確診病例7例（境外輸入5例）；當日解除醫學觀察32例（境外輸入7例）；尚在醫學觀察無症狀感染者1,023例（境外輸入228例）。