【新冠肺炎】經綏芬河輸入病例達322宗　中國總領館籲勿貿然回國

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，內地正面對嚴峻境外輸入壓力，其中在與俄羅斯接壤的黑龍江省，據該省衛健委的公告，當地周一共新增79宗境外輸入病例，均為中國籍人士從俄羅斯輸入，路線皆為莫斯科—符拉迪沃斯托克（海參崴）—綏芬河。

中國駐符拉迪沃斯托克總領事館發通知，指截至目前，經綏芬河輸入黑龍江的境外輸入病例累計已達322宗，所有人均為中國籍，「強烈提醒中國公民切勿貿然嘗試通過綏芬河口岸回國」。

經綏芬河口岸境外輸入病例累計已達322宗。（路透社）

通知稱，鄭重提醒與確診患者行程有交集的領區內中國公民及時隔離觀察，如出現疑似癥狀，及時就醫，相關情況請第一時間通知總領事館。通知又強調，綏芬河-波格拉尼奇內口岸旅檢通道繼續臨時關閉，同時濱海邊疆區與中國之間的波格拉尼奇內—綏芬河、克拉斯基諾—琿春、波爾塔夫卡—東寧共三個中俄公路客運口岸亦已關閉，「但仍有少數華商通過微信群、朋友圈等網絡渠道散布謠言，鼓動在俄羅斯尤其是莫斯科的中國公民4月13日及以後來到濱海邊疆區，通過波格拉尼奇內—綏芬河口岸回國」。

通知指，俄羅斯濱海邊疆區政府早已宣布，對從俄羅斯其他地區來到符市的中國公民實行強制隔離14天，同時直至6月1日，濱海邊疆區境內所有酒店、賓館和療養院等全部停業，在區內移動亦需持特別通行證，「總領館再次強烈提醒相關中國公民切勿輕信謠言，同時應充分考慮上述因素，特別是莫斯科—符拉迪沃斯托克—綏芬河路線存在的巨大感染風險，以及相關行為可能帶來的後果，切勿嘗試經由綏芬河等陸路口岸回國，切勿貿然來到濱海邊疆區」。

（中國駐符拉迪沃斯托克總領事館）