新冠肺炎｜德媒稱中方試圖拉攏德官員　中國駐德使館駁斥報道不實

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，中國近段時間為意大利、法國、德國等多個歐洲國家捐贈或出售防疫物資。德國《世界報》4月12日報道，中國外交官正在努力遊說德國政府官員，慫恿後者稱讚中國的抗疫措施。 對此，中國駐德國大使館周二（14日）表示，《世界報》發表不實和不負責任言論，並強調中方將繼續向國際社會提供力所能及的支持和援助，「不需要其他任何讚揚」。

中國駐德大使館發布向德國運送醫療物資的照片。（Twitter）

《世界報》的報道稱，今年3月德國外交部就致函其他聯邦部委，警惕來自中方的遊說企圖。外交部明確建議，不要順應北京的問詢及遊說。

《世界報》並引述德國聯邦憲法保衛局的表態稱，中國官員正就新冠疫情積極推行宣傳政策，企圖動搖外界對中國是疫情起源地的認知，並且突出中國為西方國家提供援助的舉動，「從而展現中國作為可信賴的合作夥伴正在冷靜地應對危機之形象」。

受新冠肺炎疫情影響，德國波恩觀賞櫻花的遊客和市民較往年明顯減少。（新華社）

中國駐德國大使館則回應稱，中華民族是講感恩的民族，幫助從來都是相互的，不需要其他任何讚揚，並強調中國將在集中精力防止國內疫情反彈的同時，繼續向國際社會提供力所能及的支持和援助。

德國大使館重申，疫情發生以來，中方採取了最全面、最嚴格和最徹底的舉措，為其他國家抗擊疫情爭取時間和積累經驗，這是無法否認的客觀事實，也得到國際社會的普遍讚賞。

德國大使館還稱，「中方有力的抗疫措施以及為此付出的巨大犧牲，得到了中國人民的由衷理解、支持和擁護，這對我們來說重於一切。」

（綜合報道）