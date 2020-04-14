德國情報機關警告：北京外交官遊說德方稱讚中國抗疫

在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情延燒全球之際，德國媒體12日披露，中國外交官正在努力遊說德國政府官員，慫恿後者誇讚中國的抗疫措施。

據據德國《世界報》4月12日報道，德國外交部、聯邦憲法保衛局都已經向本國官員警告來自北京的這一風險。

《世界報》獲悉，早在2020年3月，德國外交部就致函其他聯邦部委，警惕來自中方的此類遊說企圖。外交部明確建議，不要順應北京的問詢及遊說。

中國早已是醫用口罩的主要生產國。經過抗疫期間的舉國動員，目前中國醫用口罩產量已經提高了十倍以上。目前中國已經對80多個國家和4個國際組織提供援助。圖為4月6日，在日內瓦機場，來自中國的醫療保障物資從一架波音747貨機上卸下92噸防護物資，包括口罩、手套和温度計等。（AFP）

德國之聲稱，德國外交部並沒有回應上述報道，而負責對內安全情報工作的德國聯邦憲法保衛局表示，中國官員正就新冠疫情積極推行宣傳政策，北京這樣做的目的是企圖動搖外界對中國是疫情起源地的認知，並且突出中國為西方國家提供援助的舉動，「從而展現中華人民共和國作為可信賴的合作伙伴正在冷靜地應對危機之形象」。

德國聯邦憲法保衛局指出，即便撇開疫情危機不談，中方情報機構在德活動始終處於較高水平；北京一直在努力拉攏德國政壇重量級人物充當中國利益的代言人。近年來，德國情報機關已經多次注意到中國官方試圖對德國政府官員個人施加影響力。

德國之聲提到，中國已經為意大利、法國、德國等多個歐洲國家捐贈或出售亟需的防疫物資。包括歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell）等在內的許多歐洲政界高層人士都指出，在疫情危機中，中國積極援助歐洲，此舉具有擴張地緣政治影響力的企圖。

英國廣播公司（BBC）也認為，除了力圖挽回蒙上陰影的「大國形象」，中國政府的援助外交似乎還有更大、更長遠的戰略考慮，為了跟美國進行戰略競爭，爭取更長遠的全球領導力地位。但「援助外交」到底能否助力中國成為全球領導者，還有待觀察。

3月16日，來自中國的30萬隻口罩運抵比利時列日機場，這是歐洲新冠肺炎疫情暴發以來，比利時首次得到大規模外來援助。（新華社）

不過，對於質疑中國對外援助目的問題，中國外交部發言人華春瑩3月30日回應稱，我也聽到有一些西方人士提到關於所謂中國「宣傳」的問題。我很想問一問他們，他們到底在指什麼？並質問，面對其他國家出現的非常嚴峻的新冠肺炎疫情形勢，看着有這麼多的他國人民在遭受肺炎疫情的折磨、痛苦，有越來越多的人失去了生命，他們是不是希望中國在這個時候袖手旁觀、無動於衷呢？我很想問問那些陰陽怪氣說風涼話的人，他們到底為抗擊疫情做了什麼？或者說，他們認為他們自己可以做得比中國更多、更好？

華春瑩最後希望有關方面能夠客觀看待中方對於國際合作，對其他國家抗疫提供援助的事實，能夠多說、多做一些有利於國際抗疫合作的事情。