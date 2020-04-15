雲南鼓勵民眾舉報暴力恐怖犯罪線索　最高獎勵達100萬元

今日（15日）是「全民國家安全教育日」，國家安全機關從主動向國家安全機關反映危害國家安全行為的舉報人中，評選出17名有重大貢獻的人和59名有重要貢獻的人，對其表彰和派發現金獎勵。 此外，雲南同日發布新版《暴力恐怖犯罪線索舉報獎勵辦法》，劃分等級進行評定獎勵，獎勵金額從500元（人民幣．下同）起，最高獎勵可達100萬元。

國慶70周年閱兵儀式中的武警反恐突擊方隊。（新華社）

據新華社報道，此次受到表彰獎勵的人員當中，有機關幹部、企事業單位職工、科研工作者、現役官兵、高校學生、社區居民、沿海漁民、務工人員等。他們的貢獻包括：發現可疑人員通過互聯網，以利誘、招聘、交友等欺騙手段，勾聯策反境內人員實施間諜竊密行為；舉報個別背景特殊的境外公司和人員，通過所謂項目合作、代理或旅遊觀光等名義，搜集中國科技、生物等領域情況；出海捕撈作業時，在中國領海撈獲水下可疑竊密裝置；發現中國軍事目標周邊存在失洩密風險隱患等。

而雲南新發布的《暴力恐怖犯罪線索舉報獎勵辦法》則明確，群眾舉報涉恐涉暴線索內容主要包括：組織、策劃、實施造成或者意圖造成人員傷亡、重大財產損失、公共設施損壞、社會秩序混亂等嚴重社會危害活動的；組織、領導、參加恐怖活動；宣揚恐怖主義，煽動實施恐怖活動，或非法持有宣揚恐怖主義的物品；為恐怖活動組織提供訊息、資金、場所等支持；購買槍支彈藥、易燃易爆物品、殺傷性器具；組織、運送、引帶涉恐人員偷越國（邊）境或轉移藏匿，包庇窩藏暴力恐怖人員等等。

《舉報獎勵辦法》列明，線索舉報可以公開或匿名方式進行，但為便於查證和獎勵，鼓勵實名舉報。對於群眾舉報的線索，公安機關將根據在查證及案件偵辦等工作中起到的作用和效果，劃分等級進行評定獎勵，獎勵金額從500元起，最高獎勵可達100萬元。

（綜合報道）