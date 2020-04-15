【新冠肺炎】蓬佩奧再批華未及時通報疫情　外交部：別再「甩鍋」

美國國內的新冠肺炎疫情仍在惡化，美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在接受媒體採訪時再次批評中方沒有及時通報新冠肺炎疫情，並表示應在合適時機對有關方面追責。 對此，中國外交部15日表示，奉勸美方官員把精力用在做好自身疫情防控工作上，而不是試圖到處「甩鍋」（推卸責任），轉移視線。

蓬佩奧曾多次就新冠肺炎責任問題批評中國。（AP）

4月15日，中國外交部發言人趙立堅主持例行記者會，就上述事件回應稱，近來美方有關官員不斷散佈類似的不實言論，對此中方已經詳細列舉事實，全面拆穿了美方的謊言。

趙立堅強調，「我們奉勸美方官員把精力用在做好自身疫情防控工作上，而不是試圖到處『甩鍋』，轉移視線。這隻會欲蓋彌彰，無助於緩解美國國內的疫情，而且嚴重干擾中美抗疫合作，損害兩國關係。」

4月1日，蓬佩奧在接受霍士新聞網採訪時表示：「因為中國在疫情上沒有做好才讓無數生命處於危險之中。」

3月30日，蓬佩奧接受了多個亞洲媒體的採訪，稱各國抗疫的同時還要抗擊來自中國、俄羅斯等國有關新冠肺炎的虛假信息。

趙立堅此前在4月9日的記者會上表示，中國疫情隱瞞論、不透明論毫無根據。「我們已經用時間線方式多次介紹了中美溝通的詳細情況。疫情發生後，中國第一時間向世界衛生組織報告疫情、第一時間同世界各國分享新冠病毒基因序列、第一時間開展疫情防控專家國際合作，得到了國際社會普遍的積極評價。美方從中方獲取疫情信息和數據的渠道是暢通的。

中國外交部發言人華春瑩曾在4月1日表示，蓬佩奧污衊中國的言論符合其一貫的「撒謊、欺騙」的做派。

據美國約翰斯·霍普金斯（Johns Hopkins University）發佈的全球新冠肺炎數據實時統計系統，截至4月14日18時，全美共報告新冠肺炎確診602,989例，死亡25,575例，共檢測3081,620例。

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