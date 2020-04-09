【新冠肺炎】蓬佩奧發文感謝台灣捐贈200萬口罩：世界的榜樣

新冠肺炎（COVID-19）疫情在各地持續，台灣向美國捐贈了200萬口罩，美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）4月8日在Twitter發文高調感謝。

蓬佩奧4月8日在Twitter上發文說：「在困難時期，真正的朋友會團結在一起。美國感謝台灣捐贈200萬個口罩，以支援前線的醫護人員。你在對抗新冠肺炎的全球戰爭中的開放和慷慨是世界的榜樣。」

During tough times, real friends stick together. The U.S. is thankful to #Taiwan for donating 2 million face masks to support our healthcare workers on the frontlines. Your openness and generosity in the global battle against #COVID19 is a model for the world. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 8, 2020

這次新冠肺炎疫情首先在中國爆發，隨後席捲全球，美國局勢目前最為嚴重，確診人數居世界首位。根據美國約翰斯·霍普金斯大學的數據，截至4月9日，美國確診病例達43萬例，死亡病例達1.4萬例。

台灣方面4月1日宣布，台灣將基於人道考量，捐贈1,000萬片口罩給全球疫情嚴重國家的醫護人員。捐贈計劃將包含200萬片醫療口罩會捐予美國，歐洲700萬片（歐盟560萬），100萬片則贈與台灣的邦交國。

中國大陸也給美國捐贈物資，比如阿里巴巴創辦人馬雲及蔡崇信曾向紐約州捐贈1,000台呼吸機，紐約州州長科莫（Andrew Cuomo）還曾在Twitter上發文感謝。但是蓬佩奧只在Twitter上感謝台灣，並未提到來自中國大陸的援助。

與此同時，蓬佩奧4月8日在白宮的疫情記者會上還說，所有的國家都有責任，疫情開始於中國，因此中國有特殊的責任，讓疫情迅速結束。

蓬佩奧還敦促所有國家公開透明，分享疫情數據。他也對中國分享數據表示感謝。