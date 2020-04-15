台海局勢緊繃　美偵察機1個月內8次現身南海

美軍近期連日派軍機飛赴南海空域，據指是為監視正於該海域進行演訓的解放軍海軍航母遼寧艦。

據追蹤美軍軍機動向的社交網帳號飛機守望（Aircraft spots）稱，4月15日日上午一架美軍偵察機出現在台灣南部海域上空，這已是美國軍機近一個月時間內第8次出現於周邊空域。

該架RC-135W偵察機當日上午，在台灣南面空域，由東向西飛越巴士海峽。14日，一架美軍P3C反潛巡邏機亦出現於同一空域。

美偵察機1個月內8次現身台灣南部控域。（資料圖片）

連同這次在內，美軍軍機自3月25日以來的三個星期，共12次出現在台灣南部空域，機種包括B52轟炸機、KC-135加油機、P3C反潛機、EP3E電子偵察機，以及RC-135U和RC-135W偵察機。

台國防部長嚴德發4月15日上午到立法院報告時表示，近期解放軍在區域內的活動，主要目的是要顯示其在疫情嚴峻情況下，沒有軍事空窗期，並持續進行軍事訓練。嚴德發指，「這是解放軍的一貫技倆，一方面是軍事恐嚇，同時衝擊區域安全。」

但至於美軍的軍事活動，嚴德發則稱，「美軍在印太戰略構想下，要實現區域國家的安全承諾，也展現區域內軍事活動，目的是希望維護區域安全和穩定，同時展表美軍在地區內的軍事優勢。」

嚴德發強調，「台軍除透過聯合情監偵掌握區域內活動，同時強化戰備準備以保安全。」

作為美國重要海上作戰力量，「羅斯福」號航母在南海海域的相關動態備受外界關注。（Reuters）

台海緊張局勢近來有所升温，解放軍多型多架機被曝於4月10日再次繞台巡航。這是2020年以來解放軍第3次繞台巡航，也是解放軍空軍戰機今年第6次在台灣空域附近巡航。此前2月9日和10日，解放軍殲-11、空警-500、轟-6等型號戰機連續兩天經巴士海峽，自西太平洋進入宮古水道飛返原駐地，進行遠海長航訓練。

另據環球網4月13日報道，遼寧艦4月12日被曝通過台灣外海，進入南海，而當天上午，美軍一架EP-3E電偵機也在巴士海峽現身。

中國海軍新聞發言人高秀成4月13日介紹，根據年度計劃安排，中國海軍組織遼寧艦航母編隊跨區機動，於近日航經宮古海峽、巴士海峽，到南海有關海域開展訓練，這是年度計劃內的例行性安排，符合國際法和國際慣例，今後中國海軍仍將按計劃常態組織類似演訓活動，加快提升航母編隊體系作戰能力。

有分析稱，在台灣問題上，中美兩國才是真正玩家。（Getty）

針對解放軍海空兵力戰備巡航，解放軍東部戰區新聞發言人張春暉日前表示，2月9日，中國人民解放軍東部戰區組織海空兵力實施戰備巡航，成體系出動驅護艦、轟炸機、殲擊機和預警機等多種武器裝備，檢驗多軍種一體化聯合作戰能力。空中兵力經巴士海峽、宮古海峽巡航飛行，並進行鍼對性實戰課目演練。張春暉強調，「台灣及其附屬島嶼是中國領土神聖不可分割的一部分，中國軍隊戰備巡航完全正當合法，是針對當前台海安全形勢和維護國家主權需要採取的必要行動。戰區部隊有決心、有能力挫敗一切「台獨」分裂活動，堅決捍衛國家主權安全和領土完整，堅決維護台海地區和平穩定。」