《環時》警告「勿謂言之不預」　江啟臣：台海情況不樂觀

台媒《中國時報》在4月15日刊登呂秀蓮的投書，內容指出，台海近來海空域飽受軍事幹擾，顯示「狼來了」恐怕不是寓言。對此，國民黨主席江啟臣同日在台灣立法院質詢時，也引用呂秀蓮的投書向台灣國防部長嚴德發表示，大陸官媒《環球網》已對台使用「勿謂言之不預」的辭令，過去講這句話後，往往都訴諸軍事手段，台海情況並不樂觀，呂秀蓮的投書，值得大家思考。

江啟臣台海情況並不樂觀，他要求台灣國安單位審慎看待。圖為江啟臣4月15日主持國民黨中常會。（洪嘉徽／多維新聞）

江啟臣4月15日在台灣立法院質詢嚴德發時表示，最近台海地區特別熱鬧，光是二月、三月當中，就有超過13起軍事活動，而且樣態也很多，有艦隊的、有航母的、有飛機的；也有演訓的、有路過的，而且活動地區都不外乎在台海附近，或與台海有關。對此，嚴德發坦承，看起來台海確實是熱點，而且台灣國防部實際掌握的軍事活動數量，也比媒體曝光的多。

江啟臣更指出，這些軍事活動都是真槍實戰負載武器的，而且有些更在台海中線邊緣打擦邊球，就軍事而言皆相對挑釁，甚至某種程度上，還是打架之前做的準備。江啟臣說，而且這些活動都是在紅線附近進行壓力測試，現在全世界最重要的是新冠疫情，反觀台海呈現出來的卻是軍事活動熱絡，令台灣腹背受敵，一方面要防疫，一方面要防衛，這是相當辛苦的事情。

呂秀蓮投書媒體稱，「這次狼來了不是寓言」，江啟臣認為，這值得大家好好思考。圖為江啟臣4月15日主持國民黨中常會。（洪嘉徽／多維新聞）

江啟臣問嚴德發，這樣的壓力測試下，會不會擔心擦槍走火？嚴德發答，當然不能擦槍走火，「我們不挑釁，但國軍不會鬆懈戰備，他們一直以來都文攻武嚇，我們會做最壞的打算，把所有可能發生的情況都做推演。」江啟臣追問，最壞的情況是什麼？可能是開戰吧？對此嚴德發回答，各項風險都有，我們都有準備。

江啟臣繼續詢問嚴德發，如果中共武力犯台，最先的徵兆是什麼？是斷兩岸直航嗎？還是軍事調動？有沒有什麼具體徵兆使台灣全民有所警覺。對此，嚴德發表示，最簡單的判斷就是部隊集結。

江啟臣強調，大陸官媒最近講一句說，叫「勿謂言之不預」，大家認為這個外交辭令一當被使用，往往都是中共將要訴諸軍事手段，對象包括1962年對印度、1967年對蘇聯以及1978年對越南等等，而且這次講完之後，當天又派出轟六艱11等等，令我們對台海情況，感到沒那麼樂觀，而且不平靜，加上呂秀蓮又投書媒體稱，「這次狼來了不是寓言」，值得大家好好思考。

江啟臣表示，台灣的判斷跟因應，不能只靠台灣國防部，這還要搭配到政治上的態度及語言，台灣國安團隊必須審慎看待。