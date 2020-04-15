台海山雨欲來　民進黨前立委：北京或正醖釀軍事壓力測試

近來台海周邊美中機艦穿巡環繞，《環球網》則發文警告台灣「勿謂言之不預」，這引發了台灣內北京或將動武的議論，一時間台海「山雨欲來風滿樓」。對此，民進黨前立委郭正亮於媒體發文指出，眼見台美結盟態勢更加明確，大陸高層已有更多人傾向不能排除軍事手段，進行台美中三角關係的壓力測試。當前兩岸情勢迅速惡化，台灣在面對各種可能出籠的軍事壓力測試，更要步步為營，才能化險為夷。

郭正亮於4月13日在「美麗島電子報」刊文指，新冠肺炎在全球疫情逆轉，中國大陸疫情趨緩、美國後來居上，不但造成美中關係急劇惡化，同時也因台灣一面倒向親美，導致兩岸關係劍拔弩張。

郭正亮認為，在疫情問題上，台灣一面倒向美國，同時大肆批評大陸隱匿疫情，兩岸情緒瀕於撕裂。（多維新聞）

他表示，新冠病毒無孔不入，即使美軍也難以倖免。美國部署在太平洋的4艘航母，都已陸續傳出確診，難免使人擔心台海和南海出現中國大陸乘虛而入的軍事破口。

另一方面，大陸航母遼寧艦編隊4月10日穿過宮古海峽，南下通過台灣東部外海，隨後進入南海。同一天，《環球時報》社評指控台灣「自以為是地鋌而走險，一定會招致沉痛的代價，勿謂言之不預」，引起外界高度關注。因為「勿謂言之不預」向來被理解為大陸對外訴諸軍事手段之前的最後通牒。

而就在前一天4月9日，大陸還宣布暫停2020年陸生來台就讀，從戰略博奕角度來說，也可理解為北京擔心兩岸爆發衝突，陸生淪為人質。

郭正亮認為，兩岸關係急劇惡化的氛圍，早在2月就有迹可循。他表示，現在，隨着新冠肺炎迅速擴散全球，台灣由於防疫表現傑出，順勢打出「國際防疫不能有缺口」，也得到各國廣泛認同。被大陸批評是「趁疫打劫」、「以疫謀獨」，兩岸累積已久的不滿開始浮上台面。

郭正亮認為，台美結盟態勢明確，讓大陸強硬派逐漸成為主流。圖為蔡英文稱台美關係再升級。（Facebook@蔡英文）

同時，美中角力日益激烈，美國不斷加碼力挺台灣。3月26日，特朗普簽署《台北法案》（TAIPEI Act），表態力挺台灣外交。大陸為了強調事態嚴重，特別由國防部發言人以「三個嚴重」（嚴重干涉中國內政、嚴重破壞台海和平穩定、嚴重毒化中美兩國兩軍關係）加以抨擊，軍方和強硬派的強烈反彈，更加蠢蠢欲動。

郭正亮認為，雖然停止陸生來台或終止ECFA值得憂心，但各界更憂慮的是在美國航母暫時癱瘓期間，未來4月、5月是否可能爆發難以控管的兩岸軍事衝突。北京眼看民進黨政府越走越遠，剛改選的國民黨也逐漸遠離九二共識，也難怪「和平統一無望」的「疫後算賬」說法，在大陸迅速躍居主流。

他表示，更何況，5月17日即將舉行世衛大會（WHA），屆時恐怕又要上演台灣結合歐美國家對抗中國大陸和世衛的外交戲碼。這距離蔡英文520就職演說，只差三天，北京既已認定兩岸將延續外交烽火，對蔡總統的就職演說，恐怕也不抱期待。

大陸航母遼寧艦編隊於4月10日穿越宮古海峽，繞島巡航幾成常態。圖為遼寧艦。（VCG）

他說，正因如此，《環球時報》拋出「勿謂言之不預」，就別具戰略深意，暗示北京在既有的兩岸衝突模式之外，可能正醖釀加入軍事要素，讓兩岸博弈進入新的衝突階段。大陸高層固然還有不同意見，但眼見台美結盟態勢已經更加明確，已有更多人傾向不能排除軍事手段，進行台美中三角關係的壓力測試。

換句話說，北京即使認為還沒準備好對台武統，也可能開始推動不同程度的軍事施壓，一方面藉此考驗美國介入兩岸的決心，揣摩各種可能的接戰模式，另一方面也藉此考驗台灣政府的領導因應、台灣經濟的抗壓底線、以及台灣民眾的團結虛實。