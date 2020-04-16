【新冠肺炎】出現聚集性疫情反彈　哈爾濱市防疫指揮部被約談

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，內地要求執行「外防輸入、內防反彈」防控策略。不過在黑龍江哈爾濱市，當地自4月9日至15日，在不到一周內出現23宗本土確診病例，部分患者懷疑在聚餐時感染，更出現「一傳十」的情況，成為防疫反面教材。 周三（15日），黑龍江省級領導約談哈爾濱應對新冠肺炎疫情工作指揮部主要負責人，就該市出現聚集性病例反彈提出嚴厲批評。

哈爾濱市的民眾戴上口罩出門，中央大街人流逐漸增多。（中新社）

黑龍江省委副書記、省長、省應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組指揮部指揮長王文濤當日主持召開會議，他指出，當前全國疫情防控總體形勢持續向好，哈爾濱卻出現聚集性疫情，反映出該市指揮部對疫情防控重要性及嚴峻形勢認識不足，沒有切實履行好主管責任，暴露管控措施不落實，「內防反彈」工作不力，還存在明顯漏洞和問題。省指揮部對此提出嚴肅批評，市指揮部要作出深刻檢查，並認真反思整改。

王文濤表示，哈爾濱要堅決堵住小區、村屯管控漏洞，切實管住小區門、村屯門，增強市民「少出門、不聚集、戴口罩、勤洗手」的常態化防控意識，糾正小區、村屯管理形同虛設問題，特別要管住聚集聚餐等行為。也要加強流行病學調査，及時切斷傳染源，盡快阻斷傳播擴散途徑。要做好醫院防護，防止院內交叉感染。要在哈爾濱市率先鼓勵更多人自費做核酸檢測，篩檢無症狀感染者。要啟動問責機制，依法追究相關單位和責任人的責任。要及時公開相關疫情信息，回應社會關切。

哈爾濱市長孫喆被約談後表示，會全力查找防控薄弱環節，遏制疫情蔓延擴散。（資料圖片）

對此，哈爾濱市長、市應對新冠肺炎疫情工作指揮部總指揮孫喆稱，誠懇接受批評，會對所有整改要求照單全收，將全力查找防控薄弱環節，盡最大可能切斷傳播路徑，遏制疫情蔓延擴散。

據此前報道，哈爾濱道外區日前出現「1傳10」的本土感染案例。一名87歲的男子與家人上月與一名確診患者和一名無症狀感染者聚餐後，男子一家四口在本月先後確診。這名男子在確診前，因腦中風入院治療，與其同一病區的數名病友和陪護者後來也被證實確診。

哈爾濱道外區周三已發布疫情升級管控通知，疫情防控由低等級風險轉為中等風險，並啟動疫情防控二級響應。要求對區域內各社區實行門崗出入憑票管理，即每兩天一戶一人出行，一票一次，過期無效，無票禁止出崗，所有外來人員和車輛禁止進入小區。

（綜合報道）