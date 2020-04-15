【新冠肺炎】本土感染1傳10　哈爾濱道外區升級管控變為中風險區

COVID-19新型冠狀病毒肺炎疫情持續，黑龍江哈爾濱道外區日前出現1傳10的本土感染案例。周三（15日），該區發布疫情升級管控通知，即日起疫情防控由低等級風險轉為中等風險，並啟動疫情防控二級響應。

哈爾濱道外區升級管控，由低風險區變為中風險區。（資料圖片/新華社）

根據黑龍江衛健委通報，12日新增的7例本土確診病例軌跡顯示：病例1、2、3為哈爾濱道外區陳氏一家三姐弟，其父親陳某於10日被通報確診感染，一家人曾於3月29日晚聚餐。先是87歲的陳父確診，後三姐弟被確診感染；病例4、5、6、7為陳父同一病區病友和陪護者。此前，哈爾濱11日新增的2宗確診病例，也是陳父密切接觸者。

而陳氏一家被感染的原因，很可能是因為他們曾於3月29日，與郭某明和王某苓等人在哈爾濱道外區宏南街聚餐。據悉，郭某明在4月9日確診，他的女朋友王某苓同日則被認定為無症狀感染者。

內媒《健康時報》報道，由郭某明和王某苓直接或間接引起的被確診的人數已達10人，此外還有6位無症狀感染者。至於郭某明和王某苓是如何感染？哈爾濱政府11日在新聞發會上表示，王某苓的女兒曹某可能接觸境外進入哈爾濱人員所污染的環境致病，進而導致家庭成員集聚感染。

哈爾濱政府11日在新聞發會上通報郭某明和王某苓的感染軌跡。（哈爾濱日報）

據悉，曹某與韓某為樓上樓下鄰居，韓某於3月19日從美國抵哈，居家隔離觀察。其間，雙方共同居住生活。韓某3月31日病毒檢測為陰性，4月3日再次檢測也是陰性，遂解除居家隔離。4月10日和11日，再次對韓某進行了病毒檢測，其中IgM均為陰性，IgG均為陽性，為新冠肺炎既往感染者。經現場模擬調查分析，韓某與曹某共同生活在一個可能污染的環境，具備傳染條件。

由於郭某明及王某苓在市疾控中心流行病學調查過程中，故意隱瞞病情和真實行程，當地警方指二人涉嫌故意隱瞞謊報病情、旅居史、密切接觸人員等信息，有危害社會公共安全等違法行為，已對其立案調查。

截至周二（14日），黑龍江全省現有本土確診病例19宗，全部都在哈爾濱市。據悉，哈爾濱道外區升級管控後，對區域內各社區實行門崗出入憑票管理，即每兩天一戶一人出行，一票一次，過期無效，無票禁止出崗，所有外來人員和車輛禁止進入小區。

（綜合報道）