官媒發文列「武統台灣條件」　東部戰區號召「丟掉幻想準備打仗」

近期台海兩岸情勢趨於緊張，解放軍軍機繞台飛行，遼寧號航母早前亦經過台灣東部南下。國台辦旗下官網《中國台灣網》15日刊發了題為《說透了！「武統」台灣什麼時候開始？解放軍專家權威解讀》的文章，列出了武統台灣的條件。 同日，解放軍東部戰區陸軍微信公眾號也發出一篇《丟掉幻想，準備打仗》的文章，宣稱充分做好戰前準備是掌握戰爭主動權的關鍵，對台警告意味濃厚。

文章稱，新冠疫情導致國際局勢及台海局勢發生深刻變化，「因民進黨當局種種冷血作為」，在網上激起強烈民憤，武統聲音再次水漲船高。

解放軍航母遼寧艦編隊日前穿越宮古海峽，繞島巡航幾成常態。（VCG）

文章援引大陸導彈技術專家、核戰略專家楊承軍分析，包括對台海區域局勢發展的判斷、統一的必然性、對台鬥爭的思考和建議、武統的六項觸發條件、武統的準備以及戰後治理等問題。

楊承軍稱六項觸發條件包括：台灣當局公然宣布獨立時；台灣當局組織獨立公投、使祖國面臨分裂時；台灣有外軍部署時；台灣重啟核武研發時；台軍使用軍事手段攻擊大陸時；台灣發生大規模動亂時。

針對上述觸發條件，楊承軍表示，上述時機並不包括趁疫情動手，還沒有到刻不容緩的程度，應讓國際社會及蔡英文當局看到大陸維護國家核心利益的意志、決心和不可逾越的底線。

文末表示，專家關於武統台灣的思考和建議，並不代表大陸放棄了「和平統一、一國兩制」方針。

４月上旬，解放軍護衛艦支隊組織艦艇編隊，在南海某海域開展實戰化訓練考核。（人民網）

同日，解放軍東部戰區陸軍微信公眾號也發出一篇《丟掉幻想，準備打仗》的文章，宣稱充分做好戰前準備是掌握戰爭主動權的關鍵，對台警告意味濃厚。

該文章先引用毛澤東的話，「我們愛好和平，但以鬥爭求和平則和平存，以妥協求和平則和平亡」。隨後又引用習近平的講話稱，「我們很長一段時期都面臨重大政治、外交、安全、軍事風險…千萬不要忘記，軍事手段始終是保底的手段。」

文章以大陸全民國家安全教育日為引，重提「丟掉幻想，準備打仗」口號，稱要加緊練兵備戰，確保一旦有事便能斷然出手，堅決有力消滅敢於來犯之敵。

連日來，台海局勢持續緊繃，繼解放軍繞台常態化後，遼寧艦日前又從台灣東部海域前往南海，引起國際社會關注。台灣民進黨前立委郭正亮在4月15日表示，北京或正醖釀軍事壓力測試。