指中國政府隱瞞疫情　澳洲城市沃加沃加與昆明解除友城關係

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，當地時間4月14日，澳洲新南威爾斯士州最大內陸城市沃加沃加（Wagga Wagga）的市議會以中國政府隱瞞疫情為由，投票決定斷絕與中國雲南昆明長達32年的姊妹城市關係。

據澳洲廣播公司（ABC）4月15日報道，有華裔州議員擔心，這一決定強化了針對澳洲華人的種族主義觀念。

沃加沃加市市議員保羅·芬內爾（Paul Funnell）稱，中共給世界帶來死亡和毀滅。（ABC中文）

這個議案以微弱多數票通過。提案的市議員保羅·芬內爾（Paul Funnell）指責中國共產黨政府「用新冠病毒給世界帶來了死亡和毀滅」。

他稱，自己沒有鼓吹種族主義，「這和中國人沒有關係，也不要是針對任何地方。」

不過，新南威爾斯州華裔州議員方韋斯（Wes Fang）形容決定是出於種族考量的「低劣政治作為」。他說：「過去幾個月發生的事情對那些熱愛澳洲的華人尤其艱難，僅僅因為我們的名字和長相就遭到了無禮對待。」

沃加沃加市市長康基（Greg Conkey）因病錯過當天的會議。他說，該市與中國的貿易額達數千萬澳元。「我對決定感到非常心痛和震驚，我期待兩週內會提出撤銷動議。」

沃加沃加（Wagga Wagga）是新南威爾斯州最大的內陸城市，也是全澳第五大的內陸城市和瑞福利納地區的主要城市。。（維基）

沃加沃加常住人口約6.4萬，與昆明的姊妹城市關係始於1988年。

投票當晚，兩名議員披露該動議存在利益衝突後離開會議室，該動議以4票對3票的微弱優勢獲得通過。

中國駐悉尼總領館：對污蔑抹黑言論堅決反對

康基說：「直接或間接支持這一動議的三名人士，此前一直受益於我們與中國的貿易，但他們以仍然支持這樣做。」格雷格·康基市長曾到訪過昆明，他稱昆明市民「非常熱情、友好和開放」。

對於沃加沃加與昆明解除友城關係，中國駐悉尼總領館發表聲明指出，沃加沃加個別市議員「在發言時詆毀中國防控新冠肺炎疫情的努力，聲稱中國對世界隱瞞疫情」，悉尼總領館「對該市議會有關決定表示遺憾，對個別市議員污蔑抹黑言論表示堅決反對」。

聲明表示，沃加沃加市議會單方面決定終止與昆明市的友城關係，損害了雙方交流合作的氛圍和基礎，也不利於該市自身利益。