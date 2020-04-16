國家網信辦：第一季關閉816個網站　新浪網易違規報道疫情被約談

國家網信辦在周四（16日）發布通報，指出今年第一季度已累計約談1143個網站、警告848個網站及暫停更新117個網站，並有會同電信主管部門，取消違法網站的許可或備案，共關閉816個違法網站及3.3萬個相關各類違法違規帳號群組，同時向司法機關移送3520件相關案件線索。

通報指，被查處的網站涉及多個範疇，包括有傳播危害國家安全訊息的違法網站、未經許可違規從事互聯網新聞訊息服務的網站、淫穢色情網站、遊戲類賭博網站、網絡詐騙網站、侵權假冒網站、封建迷信網站，以及從事有償論文代寫代投非法中介服務並虛假備案的網站。

「新浪網」、「網易網」等網站平台被指在涉及新型冠狀病毒肺炎疫情的報道中，存在違規從事互聯網新聞資訊服務等問題。（資料圖片）

此外，通報指國家網信辦持續加強對省級網信辦的指導，通過約談整改、行政處罰、公開曝光等手段，依法加大監管執法力度，例如針對「虎嗅App」、「網易網」、「新浪網」、「快樂網」等網站平台在涉及新型冠狀病毒肺炎疫情的報道中，存在違規從事互聯網新聞資訊服務等問題，北京、廣西等地網信辦依法約談相關負責人，責令立即停止違規行為，關停問題欄目，並嚴肅處理相關責任人；針對「鳳凰網」、「鳳凰新聞客戶端」、「學習與記錄網」等網站平台持續傳播低俗庸俗資訊，擾亂網絡資訊傳播秩序等行為，北京、廣東等地網信辦依法約談其相關負責人，責令其立即停止違規行為，全面清理違法不良資訊。

另一方面，針對「京東」、「拼多多」、「淘寶」、「微店」等電商平台存在售賣不良影片、不合格商品等問題，北京、上海、浙江等地網信辦亦有依法約談相關負責人，責令限期全面整改，並嚴肅處理相關責任人。

（綜合報道）