內地「多國渴望回歸中國」網文氾濫　背後操刀公司竟早已註銷

內地近日網上流傳一篇題為〈哈薩克斯坦為何渴望回歸中國〉，當中稱哈薩克（哈薩克斯坦，Kazakhstan）在歷史上曾屬於中國，又稱當地有居民一心想「回到中國」。哈薩克政府為此召見中國駐哈薩克大使表示抗議。 網民隨後發現有大量同類文章，而「渴望」的主體則從哈薩克變為越南、印度曼尼普爾、緬甸果敢、俄羅斯邊境部族乃至非洲華人等。 陝西西安市曲江新區網信辦周三（15日）透露，操刀這些文章的網絡公司已於2019年7月29日註銷。不過，這些文章不少還是在近期發出的。

哈薩克外交部召見中國大使表達不滿。（哈通社網站截圖）

早前報道，〈哈薩克斯坦為何渴望回歸中國〉一文出自微信自媒體，並在「搜狐」等網上平台刊登。文章稱，哈薩克在歷史上曾經屬於中國疆域的一部份，自古以來跟中國的淵源就非常深。雖然該國認為中國多次侵略過它們，「但對此，它們好像並無太多怨言。」

文章寫道，哈薩克的人認為，他們混合了部份漢人血統，有一部份人是躲避中國戰亂移民過來的，「在哈薩克斯坦的一個小鎮上，村民們堅持說自己是李白的後裔，還有一部份人說自己是漢族後裔，躲避戰亂來到這個地方，與當地人民融合，但他們一心想回到中國。」

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內媒《澎湃新聞》周三（15日）檢索發現，一個名為「最新汽車的資訊」的公眾號發布近30篇「某某國為何渴望回歸中國」「某國為何從中國獨立出去」為題的文章，不少都是近期發布，且是這些文章可追溯的最早來源。

帳號昨遭屏蔽

例如2月5日，該公眾號一篇題為《印度「曼尼普爾」為何渴望回歸中國》的文章為例，該文稱，有歷史記載，印度尼普爾的淵源從西漢時期就開始了，文章最後稱，「雖然他們身在『曹營』，但是一直渴望回到祖國。」該帳號3月28日還發布了文章《最希望回歸中國的國家有哪些？》，文中提及的國家包括吉爾吉斯、塔吉克、哈薩克、蒙古國、圖瓦共和國。

據悉，該公眾號註冊公司為陝西省西安市曲江新區蠟筆網絡工作室，帳號註冊時間為2019年1月7日。對此，西安市曲江新區網信辦工作人員隨後回應稱，該公司已於2019年7月29日註銷，目前該微信公眾帳號的文章已被屏蔽。至於為何公司已於2019年註銷，近期仍能發布這些文章，上述網信辦工作人員稱，「問題太過專業，需進一步了解。」

（澎湃新聞）