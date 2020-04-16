【新冠肺炎】廣州：外國人不配合隔離將強制執行　違者或驅逐出境

新型冠狀病毒肺炎疫情全球大流行，本土疫情逐漸緩和的中國，近期亦將重心放在「外防輸入、内防反彈」上。 廣州是境外輸入病例較多的地方之一，當中又有不少外籍患者。廣東省政府表示，外國人若不配合隔離治療，將強制執行，情節嚴重者更會被驅逐出境。

廣州市政府今日上午召開記者會，市公安局二級巡視員蔡巍表示，為防範境外疫情輸入，廣州公安首先加強了出入境管理工作，其中包括對入境人員落實治療、隔離、留觀等防控措施，並開展上門走訪，開展核酸檢測工作。

蔡巍指，廣州警方在依法處置涉疫情涉外違法犯罪案件方面，確保對所有人員一視同仁、平等以待。近期廣州市公安局出台廣州市公安機關疫情防控期間多項涉外工作指引，加強對外籍人士涉疫情違法犯罪案件的處置力度，對虛報信息、隱瞞病情、逃避隔離觀察等拒絕執行疫情防控措施的違法犯罪行為，依法追究其法律責任。

入境者在廣州白雲機場T2航站樓國際到達區登記行程信息。（中新社）

對拒不提供健康信息、拒不透露行踪的外國人，先進行法制宣傳教育，不配合者予以行政拘留和罰款的處罰，仍不配合的，公安機關將依法傳喚或者強制帶離，進入行政案件辦理程序。對業主拒不申報外國人住宿登記的，依照《中華人民共和國反恐怖主義法》《中華人民共和國治安管理處罰法》《中華人民共和國出入境管理法》等法律，予以處罰。

對經醫療檢查，衛生防疫部門認為需採取居家或集中隔離醫學觀察、隔離治療措施，當事人拒不執行的，公安機關將依法協助衛健部門強制執行；情節嚴重的，依據《中華人民共和國出境入境管理法》視情依法採取宣布作廢、註銷簽證、限期出境、遣送出境等處理措施。

廣州呼籲外籍人士主動接受檢測

據廣州市衛生健康委醫政醫管處處長夏海暉透露，到目前為止，廣州市外國籍人員累計確診新冠肺炎病例39例，累計無症狀感染者102例。目前在院的確診病例15例，在醫院的無症狀感染者72例。

他表示，廣州鼓勵在穗外籍人員前往定點醫院接受核酸檢測，尤其在疫情前後有境外旅居史的，可能與新冠肺炎確診病例、疑似病例有接觸的，甚至出現發熱、呼吸道等症狀的。只要出示有效身份證明文件，符合核酸篩查要求的，就可以接受核酸檢測。