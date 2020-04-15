【新冠肺炎】非洲人遭歧視風波後　鍾南山與廣州外籍人士座談交流

4月15日，廣州市人民政府新聞辦公室舉辦第78場疫情防控新聞採訪活動，中國工程院院士鍾南山現身，並與在穗工作學習的19名外國籍人士進行了座談交流。

官方報道顯示，上述19名外籍人士來自非洲、歐美、日本等地，其中還有不少是醫學專業學生。其中，非洲人士尤為受矚。

鐘南山院士與19名在穗工作學習的外國籍人士代表進行座談交流。（網上圖片）

近來，在內地新冠肺炎（COVID-19）疫情防控取得一定成效後，境外輸入病例帶來的壓力成為疫情防控的重中之重，但境外輸入病患在各地擾亂防控秩序的案例屢屢發生，其中，在廣州居住的大量非洲籍人員成為輿論焦點。

稍早前，中國內地網絡瘋傳「廣州黑人區暴雷」，越秀區「有30萬非洲籍感染新冠肺炎」，大量非洲籍人員引發疫情爆發，「造成廣州社區封閉」，引發中國社會的焦慮，以及對於廣州非洲籍居留群體的關注。

廣州已成為亞洲最大的非洲人聚集地，非籍流動人口目前已高達20多萬。在此次新冠肺炎疫情防控過程中，該群體成為輿論關注焦點。（多維記者/攝）

在此次座談會上，鍾南山用40分鐘的時間全英文介紹了抗擊新冠肺炎的中國經驗——從新冠肺炎疫情的時間線、中國的防控、治療、用藥等全方面和在穗外國籍人士進行交流。

其中，鍾南山特別強調，新冠肺炎的防控關鍵是戴口罩、保持距離。「戴口罩更重要的是能保護自己免受感染。」

鍾南山首先梳理了新冠肺炎疫情的時間線，以自己和團隊前往武漢的時間線為例，指出當時可以辨明的兩大情況是：新冠肺炎存在人傳人現象，和醫護人員感染的情況。

「最早更加關注歐洲、美國等地的疫情，現在疫情在全球蔓延，包括澳洲、非洲、印度等地的疫情都發展很快。」鍾南山再次強調了新冠肺炎的強傳染性特徵，病毒傳播指數平均為3，在部分地區最高甚至達到7。」在明確了新冠病毒強傳染性的基礎上，鍾南山介紹中國的防控經驗：疫情高發地區封城、其他地區限制出行，基層聯防聯治。

鍾南山提醒，要警惕無症狀感染者的傳播，「當你被傳染後，在潛伏期的3天至7天便具有傳染性，在最早的5天中，病毒載量在上呼吸道更多，一週後顯著下降。」所以，應該更加註意兩類無症狀感染者，即確診患者的密切接觸者還有來自重點疫區的人員及其密切接觸者。」

在此次座談會上，鍾南山用40分鐘的時間全英文介紹了抗擊新冠肺炎的中國經驗——從新冠肺炎疫情的時間線、中國的防控、治療、用藥等全方面和在穗外國籍人士進行交流。（網上圖片）

鍾南山稱，新冠肺炎相較SARS，具有更強的傳染性，相對低的死亡率。SARS的死亡率在10%左右，新冠肺炎在武漢地區死亡率近6%，在中國其他地區不到1%。但群體免疫不可取。1%、2%的死亡率導致的死亡人數也會很龐大。他表示，「關鍵還是疫苗的研發，目前中國正在全力研製三種類型的新冠肺炎疫苗，但我認為半年內難以投入使用。」

鍾南山還特別提出了對非洲國家的疫情防控建議， 「提前防控始終是針對傳染性疾病最古老但最有效的方法。」鍾南山表示，如果一定要聚集，比如開會時，請戴上口罩。「如果我去了非洲，我會首先和當地政府認真討論（防控措施）這個問題。提前防控，盡力檢測，是世界各國防控時都要同樣注重的。」

針對外國在穗留學生如何防疫的問題，鍾南山表示，「外國學生和中國學生沒有區別，應該同等對待。」

連日來，中國因採取強力措施嚴防新冠肺炎疫情反彈的情形下，非洲公民被指在廣州等地區遭遇不公平待遇，引發中非關係危機。中國外長王毅4月13日與非盟委員會主席法基（Moussa Faki Mahamat）通話談及此事，強調稱，「中方致力於維護所有中外人員的健康和安全，對外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性作法。」