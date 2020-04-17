遭澳洲沃加沃加市解除友城關係　昆明：沃市市長將提議撤銷此決定

新冠肺炎（COVID-19）疫情蔓延全球，當地時間4月14日，澳洲新南威爾斯士州最大內陸城市沃加沃加（Wagga Wagga）的市議會以中國政府隱瞞疫情為由，決定斷絕與中國雲南昆明長達32年的姊妹城市關係。 4月16日，昆明市政府新聞辦回應稱，昆明市對沃加沃加（亦譯為「瓦加瓦加」）少數市議員對中國政治制度和疫情防控工作的肆意抹黑和污衊表示堅決反對和強烈譴責；昆明市政府又表示，沃加沃加市長表示將於近期提出新的動議，撤銷此前的決定。

昆明市政府聲明指，2020年4月14日晚，澳洲新南威爾士州沃加沃加市政委員會在市長缺會的情況下，由個別議員主導通過了一項斷絕雙方友好城市關係的動議，昆明市對沃加沃加市少數市議員對中國政治制度和疫情防控工作的肆意抹黑和污衊表示堅決反對和強烈譴責。

沃加沃加市市長格雷格·康克（Greg Conkey）。（維基）

聲明說，4月16日，沃加沃加市市長格雷格·康克（Greg Conkey）致信昆明市長王喜良，對日前解除友好城市動議的通過表達了歉意，表示將於近期提出新的動議，撤銷此前的決定；同時，絕大多數沃加沃加市市民對少數議員的行為表示反對和譴責，這與兩市一直以來的友好關係是吻合的。

聲明又說，新冠肺炎疫情發生以來，中國疫情防控工作取得了有目共睹的成績，昆明市也同全國其他城市一樣，取得了疫情防控的明顯成效，民眾生產生活已經有序恢復，沃加沃加市少數人對此的褻瀆不能代表主流民意。