【新冠肺炎】官媒高調宣傳習近平「戰疫兵法」與孫子契合

在持續近3個月的強力防疫防疫後，中國大陸新冠肺炎（COVID-19）疫情形勢大幅好轉。中國宣傳機構近期推出系列文章，讚頌中共總書記習近平抗疫措施與《孫子兵法》高度契合。

央視「人民領袖」欄目4月7日推出「習近平戰『疫』兵法」系列文章，截至目前已發表5篇。文章通過中國古代兵法《孫子兵法》中的「知己知彼，百戰不殆」「兵馬未動，糧草先行」等語句分析習近平在此次疫情防控中的措施。

中國官方稱，諸多防疫抗疫措施是習近平「親自指揮、親自部署」。（新華社）

系列文章強調，抗擊2019年新冠肺炎疫情是對國家治理體系和治理能力的一次大考，「而制度優勢正是我國的最大優勢，也是戰勝疫情的最可靠保證」。

按照中國官媒的說法，於湖北武漢爆發的新冠肺炎疫情發生後，習近平「高度重視，把疫情防控作為頭等大事，始終親自指揮、親自部署」；2月16日，中共理論陣雜誌《求是》披露習近平參與的早期防疫工作。

習近平當時在2月3日的中共政治局常委會會議上說，自己早在2020年1月7日就對疫情防護工作提出要求；1月20日，習近平對此作專門批示，採取措施遏制蔓延勢頭；1月22日，明確要求湖北全面嚴格管控人員外流；1月25日，決定成立中央應對疫情工作領導小組。及至3月10日，習近平赴疫情重災區武漢考察，被外界視為中國疫情防控取得重要進展。

3月，習近平在湖北省考察新冠肺炎疫情防控工作。（中國政府網）

央視等官媒總結性宣傳習近平防疫措施，意味着疫情發展暫無需高層大張旗鼓的介入，後者實際上有更重要的事情去做，譬如受疫情嚴重影響的經濟問題。4月8日，習近平在中南海最高級別會議上說，要做好較長時間應對外部環境變化的思想準備和工作準備。

不過，在疫情高發的早些時候，中國官方宣傳機構就因「迅速」推出「《大國戰疫》——2020中國阻擊新冠肺炎疫情進行中」而受到民間輿論的詬病，彼時不少民眾因患病身處「水深火熱」中，如此出書被批不合時宜、「喪事喜辦」。