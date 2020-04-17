【新冠肺炎】武漢疫情防控指揮部：此前存在漏報　新增1290宗死亡

內地新冠肺炎疫情逐步受到控制，不過，外界一直有聲音質疑，此前武漢死於新冠肺炎患者數量被低估。武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部17日發佈《關於武漢市新冠肺炎確診病例數確診病例死亡數訂正情況的通報》。 通報指，當地此前出現遲報、漏報和誤報現象，並修訂當地新冠肺炎確診病例由50008宗增至50333宗，累計確診病例死亡數目則增加1290宗，由前一日的2579人修正為3869人。

通報稱，武漢市新冠肺炎疫情防控指揮部專門成立涉疫大數據與流行病學調查組，組織多個部門，線上對武漢市疫情防控大數據信息系統、市殯葬信息系統、市醫政醫管新冠肺炎信息系統、市新冠肺炎病毒核酸檢測系統中的病例進行線上比對、去重、補全，線下按照全覆蓋、無遺漏要求，對所有涉疫地點數據進行全採集，通過醫療機構、街道社區、基層派出所、患者所在單位及家屬，逐人排查核對，截至4月16日24時，確診病例核增325例，累計確診病例數訂正為50333例；確診病例的死亡病例核增1290例，累計確診病例的死亡數訂正為3869例。

通報說，出現以上數據差異的原因：一是疫情早期病人激增，導致醫療資源擠兌，收治能力嚴重不足，有些患者沒有入院治療，在家中病亡。二是在救治高峰期，醫院超負荷運轉，醫務人員忙於救治，客觀上存在遲報、漏報和誤報現象。三是由於收治患者的定點醫療機構快速增加，既有部屬、省屬、市屬和區屬醫院，也有企業、民營醫院和方艙醫院等，少數醫療機構未能及時與大疫情網對接、報送信息。四是有些死亡病例信息登記不全，存在重報、誤報情況。