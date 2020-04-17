【人事變動】原生態環境部部長李幹傑出任山東省代省長

撰文：蘇子牧
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4月17日，山東省召開人大會議，決定任命李幹傑為山東省副省長、代理省長。
此前3月，時任山東省委副書記、省長龔正南下上海，接替調任湖北省委書記的應勇，出任上海市委副書記、市政府黨組書記、代市長。
李幹傑赴山東工作後，連續多天出席會議。（山東衛視截圖）
李幹傑此前擔任中國生態環境部部長、黨組書記。
4月9日，李幹傑赴山東工作，任省委副書記、省政府黨組書記。同一天，新疆自治區黨委副書記、新疆生產建設兵團黨委書記、政委孫金龍回京，接任生態環境部黨組書記。
抵達山東後，李幹傑於4月14日出席山東省委新冠肺炎疫情處置工作領導小組（指揮部）工作會議並講話。
此後幾日，李幹傑連續出席了山東省委機構編制委員會第五次會議、省委網絡安全和信息化委員會第二次會議、省總灣長會議、省重點項目專題調度會等重要會議。
目前，山東省政府領導包括「一代八副一秘書長」：副省長、代省長李幹傑，常務副省長王書堅，副省長凌文、於國安、任愛榮、孫繼業、于傑、范華平和劉強，秘書長申長友。
資料顯示，李幹傑出生於1964年11月，湖南長沙人。2006年12月，李幹傑出任中國環境保護總局副局長、黨組成員、中國核安全局局長。
2008年3月，中國國務院進行機構改革，環保總局改組為中國環境保護部，李幹傑繼續擔任副部長、黨組成員、中國核安全局局長。
2016年10月，李幹傑首次赴地方工作，任河北省委副書記、省委黨校校長。
2017年5月，他重回中國環境保護部任黨組書記，6月獲任部長。2018年3月，環境保護部改組為中國生態環境部，李幹傑繼續擔任部長、黨組書記。