【新冠肺炎】黑龍江綏芬河疫情告急　中疾控主任高福：已做好準備

湖北武漢的新冠肺炎（COVID-19）疫情形勢緩解，但幾千公里外的黑龍江省形勢告急。近日，中俄邊境小城綏芬河病例激增，中國疾控中心主任高福稱已拉響強烈警報。

據央視新聞4月17日報道，中國疾控中心主任高福在本周接受CGTN專訪時表示：綏芬河的「警報已經拉響」，「警報十分強烈」。但他同時表態：「我們已經做好準備。」

據瞭解，中疾控本周早些時候已經派往綏芬河新冠病毒檢測團隊，日檢測量可以達到1,000樣本，並將根據需要進行加強。同時，來自黑龍江外的緊急醫療團隊，也會根據需要進一步增援。

綏芬河方艙醫院由一棟辦公樓改建而成，可提供600多張床位。（新華社）

作為在新冠肺炎疫情發展早期赴武漢的中國專家組成員，高福和他所在中國疾控中心曾深陷輿論漩渦。1月29日，中國疾控中心在《新英格蘭醫學雜誌（NEJM）》網站上發表回溯性研究，展示了425名感染者流行病學情況，因數據與官方通報多項不一致，中國疾控中心一度遭受「人傳人知情而不報」的指責。

2月中旬，高福還曾對此事進行簡單回應，表示「自己不能去網絡吵架，而是全身心投入抗擊疫情工作中」。論文風波後，高福鮮少在中國境內媒體上直接露面。

高福表示，新冠病毒與眾不同，比SARS棘手得多，需要繼續保持警惕。要想戰勝病毒，還有很長的路。

位於中俄邊境的黑龍江省綏芬河市已經採取封城式管控措施，這座僅7萬人口的小城連續幾周來面臨着巨大的外來輸入病例壓力。

綏芬河市面臨着巨大的外來輸入病例壓力。（新華社）

截至4月16日24時，從綏芬河口岸共輸入362例確診病例，現有疑似病例5例，另有47例無症狀感染者，1,337人正在接受醫學觀察。

目前，綏芬河市還緊急建立了方艙醫院，計劃在今後用於安置無症狀感染者；輕症患者將收治在市內其他醫院中。症狀較重的患者則將轉運到百餘公裡外的牡丹江市治療。

不少剛剛撤離湖北的醫護人員，近日也再次被派往黑龍江省，應對當地可能出現的又一波新冠肺炎疫情高峰。